Kennt ihr Wrestling, kennt ihr John Cena. Seit 20 Jahren gehört er zu den größten Superstars des Sports Entertainment. WWE 2K23 macht den “Doctor of Thuganomics” zum Mittelpunkt des Showcase-Modus – mit einem besonderen Dreh: Ihr spielt nicht Cena, sondern haut ihm in Gestalt seiner Gegner aufs Maul!

Diese ungewöhnliche Ausgangslage hat selbstverständlich ihre Gründe. Während vor allem Kinder und Jugendliche John Cena und sein Auftreten als ewiges "Face" (also guten Typen) feiern, stehen ihm viele ältere Wrestling-Fans gelinde gesagt kritisch gegenüber. Das haben die WWE und Cena selbst natürlich längst bemerkt und machen diesen Umstand zum Aufhänger des neuen Showcase-Modus.

Der Aufbau ähnelt der Variante rund um Rey Mysterio in WWE 2K22 (unser Test): In einem technisch beeindruckenden Wechsel aus Realaufnahmen und Spielszenen erlebt ihr den Verlauf der alten Matches nach. Spielbar waren zwei Kapitel: Cenas SmackDown-Debüt anno 2002 gegen Kurt Angle und sein Match gegen Rob Van Dam beim ECW One Night Stand 2006. Begleitet werden die Stationen von Videos, in denen Cena die Ereignisse mit einem guten Schuss Selbstironie kommentiert.

Die Aufmachung ist also top, nur der spielerische Gehalt fällt überschaubar aus: Weil ihr euch an die eingeblendeten Vorgaben halten müsst, kommt wenig Dynamik in die Kämpfe. Dreht ihr frei und holt beispielsweise ein paar Tische raus oder feuert einen Finisher nach dem anderen ab, macht das zwar Spaß, bringt euch dem Sieg jedoch kein Stück näher. Erst wenn Aufgaben wie “Bringe zwei leichte Griffe an” oder “Wirf Cena in die Ringecke” erledigt sind, geht der Kampf einen Schritt weiter.

Immer diese Haare!

Ja, es gibt sie immer noch: bizarr zappelnde Frisuren und ausladende Kostüme, die durch Körper und Ringseile geistern. Das ist mehr eine Feststellung als eine Kritik, denn wer die WWE-Spiele kennt, hat diesen Umstand vermutlich längst akzeptiert – oder nimmt ihn gar nicht mehr wahr. Ähnlich dürfte es beim Publikum sein, das weiterhin mit gefühlt fünf ungelenken Animationen herumhampelt.

WWE 2K23 - Der erste Gameplay-Trailer zum Wrestling-Spiel Der Trailer gewährt einen ersten Einblick ins Debüt der WarGames, die im Solo- oder Multiplayer-Spiel geballte 3v3- und 4v4-Action in zwei nebeneinander liegenden, von einem doppelten Stahlkäfig umgebenen Ringen bringen.

Abgesehen davon sieht das neue Spiel aus wie der Vorgänger, und damit sehr gut. Die weiblichen und männlichen Superstars wurden akkurat nachgebildet und sind bis auf wenige Ausnahmen – ja, du gehörst dazu, Liv Morgan – sofort wiederzuerkennen. Im Ring bewegen sich Frauen wie Männer gewohntermaßen recht flott und werden regelmäßig in die richtige Position für einen Move “geschoben”. Das sieht komisch aus, sichert allerdings einen durchweg unkomplizierten und flüssigen Spielablauf.

Ein weiterer Pluspunkt ist die aus dem Vorjahr übernommene Steuerung, die Kenner gleich durchstarten lässt. Doch auch Einsteiger brauchen dank hilfreicher Aktionslisten und klar belegter Tasten nicht lange, um es mit den vielen unterschiedlichen Schlägen, Würfen und Aufgabegriffen krachen zu lassen. Sämtliche Aktionen haben wieder richtig Dampf und werden mit Kamerawinkeln im besten TV-Stil in Szene gesetzt. Als echte Neuerung ist uns bisher nur die Möglichkeit aufgefallen, sich mittels Quick-Time-Event aus einem Pin zu befreien – je mehr ihr eingesteckt habt, desto schwieriger wird das naturgemäß. Auf Wunsch dürft ihr diese Funktion auch abschalten.

Ein Käfig voller Superstars

Erstmals in einem WWE-Spiel dabei sind die WarGames: zwei nebeneinander aufgestellte Ringe, die von einem riesigen Käfig umschlossen werden. Hier treten zwei Dreier- oder Vierer-Teams gegeneinander an. Ausprobieren konnten wir den Modus mit sechs Leuten. Das gezielte Ausführen von Aktionen fiel teilweise schwer, weil die Figuren sich immer wieder in die Quere kamen. Zudem schien die KI manchmal nicht zu schnallen, dass es mehr als einen Ring gibt. Dann konzentrierte sich das komplette Geschehen auf ein Seilgeviert, was die Übersicht nicht gerade erleichterte.

Trotzdem stellt die WarGames-Variante einen schönen Zuwachs dar, weil sie pausenlose Action garantiert – insbesondere wenn Tische, Stühle, Baseballschläger und andere Nettigkeiten zum Einsatz kommen. Das sind beste Voraussetzungen für heftige und ausgesprochen unterhaltsame Schlachten im Mehrspielermodus. Darüber hinaus wird WWE 2K23 ebenfalls gut bestückt sein: Noch nicht spielbar, aber schon bestätigt sind Universum, Mein GM, Meine Fraktion und Meine Story.