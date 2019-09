Der September ist fast zu Ende und damit steht der Oktober vor der Tür - und das ist auch der Veröffentlichungsmonat des neuen WWE 2K20. Pünktlich vor dem Release wurde nun auch der offizielle Soundtrack vorgestellt.

Immer häufiger verkommen Soundtracks vor allen Dingen auch in Sportspielen zum Markenzeichen der jeweiligen Videospiele. Die FIFA-Reihe hat das jahrelang vorgemacht und auch 2K Sports will natürlich mitziehen. Aus diesem Grund will man nun auch im neuen WWE 2K20 in Sachen musikalischer Untermalung punkten.

Kurz vor dem Release am 22. Oktober 2019 hat der Publisher nun einen Überblick über den Soundtrack des neuen Wrestling-Titels verschafft. Dieser umfasst 12 mitunter populäre Tracks aus verschiedenen Musik-Genres. Zu den bekanntesten Interpreten zählt dabei beispielsweise Muse.

Die Songs des Soundtracks im Überblick:

Banks – “Gimme”

Barns Courtney – “99”

Bring Me The Horizon ft. Dani Filth – “Wonderful Life”

Grandson – “Stigmata”

Lil Uzi Vert – “XOTour Llif3”

Motley Crue ft. Machine Gun Kelly – “The Dirt”

Muse – “The Dark Side”

Poppy – “METAL”

Saweetie – “Icy Girl”

The Black Keys – “LO / HI”

The Misfits – “Hybrid Moments”

Watt ft. Post Malone – “Burning Man”

Wer bereits jetzt reinhören möchte, der kann sich die komplette Playlist von WWE 2K20 bereits bei Apple Music zu Gemüte führen.