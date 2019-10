Das neue WWE 2K20 rückt immer näher, denn schon in wenigen Wochen erfolgt der Release der Vollversion. Zeit also, endlich das vollständige Roster bekanntzugeben. Welche Wrestler sind an Bord? Hier erfahrt ihr es!

2K Games will mit dem neuen WWE 2K20 wieder einen drauf setzen und wird auch in diesem Jahr wieder eine umfassende Kämpferriege präsentieren. Insgesamt 194 verschiedene Wrestler soll die diesjährige Ausgabe spendiert bekommen - und jetzt stehen alle enthaltenen WWE-Superstars & Co. auch wirklich fest.

Alle Kämpfer könnt ihr im Einzelnen den nachfolgenden Übersichten entnehmen, wobei der Bonus-Charakter für Vorbesteller enthalten ist. Dabei handelt es sich namentlich um Bray "The Fiend" Wyatt. Zudem werden auch die vier Charaktere, die exklusiv in der Smackdown Collector's Edition sowie der Deluxe Edition mit von der Partie sind, aufgeführt.

Das Roster besteht aus verschiedenen Wrestlern der Marken Smackdown und Raw ebenso wie aus NXT, NXT UK und 205 Live. Außerdem sind über 40 Legenden dabei, zu denen die populärsten Wrestler aus der Vergangenheit zählen, die nicht zwangsläufig noch aktiv sind.

Gegenüber dem Roster von WWE 2K19 im vergangenen Jahr sind 20 Wrestler komplett neu dabei. Dazu zählen unter anderem X-Pac, Mark Henry, Matt Riddle, Mankind, Chyna, Hulk Hogan oder Tomasso Ciampa.

WWE 2K20 erscheint am 22. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.