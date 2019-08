Für das zuletzt angekündigte WWE 2K20 hat 2K nun den bislang größten Vorbesteller-Bonus in der Historie des Franchise angekündigt. Zudem dürft ihr euch auf die Original Packs freuen.

Im Laufe der letzten Jahre gab es regelmäßig Bonus-Charaktere für Vorbesteller von WWE-2K-Spielen, zuletzt beispielsweise Ronda Rousey und Rey Mysterio. Mit WWE 2K20 wollen die Macher nun aber noch einmal einen drauf setzen und kündigten nun den umfassendsten Vorbesteller-Bonus in der Geschichte der Wrestling-Marke an.

Wer bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, der darf sich auf den DLC "Bump in the Night" freuen, den ersten Zusatzinhalt der sogenannten Originals-Reihe, die später weitere Ableger erhalten wird. Zur Veröffentlichung im Herbst am 22. Oktober und passend zur Halloween-Zeit bringt "Bump in the Night" einige Horror-Vibes mit sich. Der DLC ist die Premiere einer spielbaren Version von "The Fiend" Bray Wyatt, der das WWE-Universum über Monate hinweg provoziert hat. Sein Debüt gab er letzten Sonntag beim Summer Slam. Dazu gesellt sich ein Showcase zum Thema Horror mit entsprechenden Story-Towers sowie entsprechenden Versionen weiterer WWE-Stars.

Wer nicht vorbestellt, kann sich den DLC auch separat zum Preis von 14,99 Euro sichern. Die Inhalte von "Bump in the Night" im Überblick:

"The Fiend" Bray Wyatt als spielbarer Charakter

Neues 2K Showcase: "Eine alternative "Swampfather"-Version von Bray Wyatt hat Macht aus dem Jenseits angesammelt und wird zu einer Verkörperung des Sumpfes. Er lockt in sein Revier, um Finns Dämon für die Gruppe seiner verstärkten Superstars zu rekrutieren, die er seine "Familie" nennt. Finn ist gezwungen, eine Reihe von Kämpfen gegen Mitglieder von Wyatts Familie zu bestreiten, bis sich schließlich die Macht in Finn Bálor Bahn bricht. Exklusive Kommentare erwecken die Story zum Leben."

"Eine alternative "Swampfather"-Version von Bray Wyatt hat Macht aus dem Jenseits angesammelt und wird zu einer Verkörperung des Sumpfes. Er lockt in sein Revier, um Finns Dämon für die Gruppe seiner verstärkten Superstars zu rekrutieren, die er seine "Familie" nennt. Finn ist gezwungen, eine Reihe von Kämpfen gegen Mitglieder von Wyatts Familie zu bestreiten, bis sich schließlich die Macht in Finn Bálor Bahn bricht. Exklusive Kommentare erwecken die Story zum Leben." 2K-Story-Towers

"The Fiend" – "The Fiend" Bray Wyatt ist der Star in seinem eigenen Tower.



"All Fed Up" – "Fed-Up" Sheamus ist gezwungen, sich ehemaligen Superstar-Kollegen zu stellen, die alle zu Zombies wurden.



"Nowhere to Run" – "Twisted" Nikki Cross will mit anderen Superstars "spielen" und zwar in ihrem eigenen abgedrehten Spiel.



"One of the Family" – "The Swampfather" Bray Wyatt entschließt sich, einen seiner ehemaligen Rekruten zu schicken. Kann Daniel Bryan verhindern, zu einem der Leibeigenen von "The Swampfather" zu werden?



"Nowhere to Hide" – "Survivor" Mandy Rose hat die Schnauze voll von "Twisted" Nikki Cross und ihren Spielchen. Sie wird tun, was sie kann, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen.

WWE Superstars als Horror-Charaktere

"The Fiend" Bray Wyatt



"Demon King" Finn Bálor



"The Swampfather" Bray Wyatt



FrankenStrowman



"Wicked" Aleister Black



"Unleashed Apex Predator" Randy Orton



"Fed-Up" Sheamus



+2 Mystery-Versionen von WWE Superstars

Arenas: Wyatt-Sumpfarena, Friedhof-Brawl-Arena

Wyatt-Sumpfarena, Friedhof-Brawl-Arena Horror-Kreationen

Dutzende Teile für den Superstar-Editor



Neue Teile für den Arena-Editor



Neue Waffen



Neue Moves

Auch die künftig erscheinenden Originals-Zusatzinhalte werden jeweils 14,99 Euro kosten; insgesamt sind über den Vorbesteller-Bonus hinaus noch drei weitere solcher DLCs geplant. Ein Paket gibt es mit dem Backstage Pass für 29,99 Euro. Dieser Backstage Pass ist in der Deluxe sowie Collector's Edition des Spiels direkt enthalten.