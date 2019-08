2K hat heute den Release-Termin von WWE 2K20 bekannt gegeben. Auch die Cover-Stars des neuen Wrestle-Games sind nun bekannt.

Auch in diesem Jahr schickt 2K die Wrestler wieder in den Ring. Und jetzt hat WWE 2K20 sogar einen Release-Termin. Der neueste Teil wird am 22. Oktober weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Neben dem Veröffentlichungsdatum hat der Publisher außerdem die Cover-Stars benannt. Die WWE-Superstars Becky Lynch und Roman Reigns werden die Verpackung des Spiels zieren.

Neben dem bekannten Gameplay enthält WWE 2K20 eine Reihe von Neuheiten. Der Story-orientierte und zielbasierte 2K Showcase: The Women‘s Evolution folgt den Karrieren der Four Horsewomen bestehend aus Becky Lynch, Champion der Raw Women, dem amtierenden SmackDown Women‘s Champion Bayley, Charlotte Flair und Sasha Banks.

Darüber hinaus könnt ihr im diesjährigen Teil in Meine Karriere und in Mixed-Tag-Matches sowohl mit einem männlichen als auch mit einem weiblichen Star antreten. Auch WWE-Türme, ein Modus aus dem letzten Jahr, ist wieder mit an Bord, darunter ein Turm, in dem sich alles um die Karriere von WWE 2K20 Coversuperstar Roman Reigns dreht.

Das Spiel führt außerdem ein neues Servicemodell namens WWE 2K20 Originals ein, durch das nach dem offiziellen Launch des Spiels eine Vielfalt an zusätzlichen Inhalten für 2K Showcase bereitgestellt werden. Jedes der WWE 2K20 Originals präsentiert dem Spieler eine neue spielbare Welt mit einem eigenen Thema. Weitere Details dazu werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben. WWE 2K20 Originals sind herunterladbare Inhalte, die möglicherweise getrennt gekauft werden müssen.

Wer die Deluxe Edition oder die Collector's Edition kauft, erhält zusätzlich zur Standard Edition Ingame-Boni, inklusive den Wrestlern Chyna, Hulk Hogan, Mankind und The Rock.