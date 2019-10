Da WWE 2K20 bis zur Unspielbarkeit verbuggt veröffentlicht wurde, erstattet Sony unzufriedenen Käufern den Kaufpreis zurück.

Der Release von WWE 2K20 vor etwa einer Woche lief alles andere als rund. Denn obwohl der diesjährige Teil einige spannende Neuerungen für Fans in petto hatte, kam die Wrestling-Simulation mit derart vielen Bugs und anderen Mängeln auf den Markt, dass es im Wesentlichen nicht spielbar war. Warum genau, erfahrt ihr in unserem WWE 2K20 Test. Aus diesem Grund erstattet Sony enttäuschten Käufern ihr Geld zurück, sofern sie sich an den Kundenservice wenden.

Wahrgenommen werden dafür Meldungen von Spielern, denen Gegenstände der Collector's Edition fehlen, wegen kaputter Features und grafischen Bugs. Einige unzufriedene Kunden berichten, wie prompt Sony ihr Anliegen in diesen Fällen behandelt hat.

Seriously took me about 2 minutes. https://t.co/Flnmmj03lI pic.twitter.com/doDRv2owuk — Friday Night TapDown (@wiretap804) October 22, 2019

Kurz nach Release trendete auf Twitter bereits der Hashtag #FixWWE2K20, die Steam-Seite des Spiels wurde mit negativen Wertungen überflutet, sodass die Gesamtwertung auf "hauptsächlich negativ" rutschte. Dies veranlasste 2K dazu, sich zu dem Problem zu äußern: "Wir hören genau auf das Feedback, das gerade bezüglich WWE 2K20 geteilt wird und sind uns der Sorgen, von denen die Spieler berichten, bewusst." Das Problem wird bereits untersucht und ein Patch in den nächsten zwei Wochen in Aussicht gestellt.

Habt ihr WWE 2K20 gespielt und ähnliche Erfahrungen gemacht?