Die Rennspiel-Fortsetzung WRC 8 war bereits für September angekündigt gewesen, nun gibt es jedoch einen konkreten Release-Termin. Darüber hinaus wurden eine Collector's Edition sowie Vorbesteller-Boni bestätigt.

Bigben und Kylotonn haben in einer Pressemeldung nun Nägel mit Köpfen gemacht und den Release-Termin von WRC 8 offiziell bestätigt. Der neueste Spross der Rennspiel-Reihe wird demnach ab dem 06. September 2019 für PS4, Xbox One und PC in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Etwas länger müssen indes Spieler auf der Switch warten, denn hier ist der Release erst im Oktober geplant.

Wer zuschlagen möchte, der kann neben der Standard Edition auch eine Collector's Edition kaufen. Letztere beinhaltet natürlich das Basisspiel und dazu erfahrene Crew-Mitglieder für das Team im Karriere-Modus, das "Legendary Cars-Pack" und ein dreimonatiges Abonnement des WRC+ All Live TV-Dienstes.

Dieser Dienst bietet 25 Stunden Liveübertragungen von jeder Rallye, Expertenanalysen und Berichte hinter den Kulissen. Das "Legendary Cars-Pack" enthält den Ford Escort MkII 18000, den Lancia Delta HF Integrale Evoluzione und den Renault Alpine.

Auch Vorbesteller der Basic Edition werden belohnt: Diese erhalten kostenfrei das "Rallye Legends-Pack" mit dem Lancia 037 sowie dem Porsche 911 GT3 RS. Switch-Vorbesteller erhalten bei ausgewählten Händlern außerdem eine Hartschalentasche im Look des Spiels.