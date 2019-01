Rennspiel-Fans dürfen sich freuen, denn mit WRC kehrt in diesem Jahr endlich auch wieder eine altbekannte Reihe zurück. Das Comeback wurde nun offiziell für aktuelle Plattformen angekündigt.

Nach zwei Jahren Pausen melden sich die Entwickler vnon Kylotonn und Publisher Bigben Interactive mit der WRC-Reihe zurück. WRC 8 wird das offizielle Spiel zur 2019er FIA World Rally Championship werden und ist aktuell für September 2019 auf PC, PS4, Xbox One und Switch eingeplant. Einen konkreten Release-Termin nannte man zunächst aber noch nicht.

In den neuen Teil soll nach der mehrjährigen Pause viel Feedback aus der Community eingeflossen sein, das eingehend von Kylotonn ausgewertet worden ist. In Folge dessen möchte man den Rennspiel-Fans mit dem neuen Teil zahlreiche Verbesserung quasi aller Spielaspekte präsentieren.

Unter anderem versprechen die Entwickler eine deutlich bessere Grafik, mehr technische Strecken, bessere Hinweise und einen noch umfassenderen Karrieremodus als bisher. Auch in Sachen Steuerung und Fahrzeugphysik soll ein höherer Grad an Realismus erreicht werden.

Zocken dürft ihr mit den Fahrern aus den offiziellen Teams der Saison 2019, darunter auch der sechsfache Weltmeister Sébastien Ogier von Citroën Racing, begleitet von Esapekka Lappi. Und auch der neunfache WRC-Weltmeister Sébastien Loeb kehrt in das Spiel zurück. Zudem wird es eine Auswahl an Fahrern der WRC 2 und der Junior WRC sowie etliche historische Fahrzeug-Modelle geben; Letztere sollen in Kürze vorgestellt werden. Ansonsten gibt es über 100 Special Stages, die in 14 Ländern angesiedelt sind. Neue Verbesserungsoptionen für eure Fahrzeuge sowie ein dynamisches Wettersystem, das für mehr Zufallselemente sorgen soll, runden die neuen Features ab.

WRC 8 - Announcement Trailer Mit WRC 8 kehrt die Rennspiel-Reihe nach zwei Jahren Pause auf alle aktuellen Plattformen zurück.