Ihr steht auf First-Person-Shooter der ganze alten Schule, sprich im Stile von Quake oder Duke Nukem? Dann könnt ihr jetzt Freudensprünge machen, denn mit Wrath: Aeon of Ruin wurde ein genau solcher Titel nun offiziell angekündigt.

Die kultigen Shooter-Entwickler von 3D Realms haben ihr neuestes Werk namens Wrath: Aeon of Ruin angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen echten Oldschool-Shooter, der sogar auf der Quake-Engine basiert.

Die Entwickler erfolgt zusammen mit dem neuen Studio Killpixel. Das ist aber dann auch schon so ungefähr das einzige Neue in Zusammenhang mit dem Spiel, denn Wrath ist ein echter klassischer Shooter. 3D Realms will mit dem Titel den First-Person-Shootern früherer Tage treu bleiben. Man setzt auf ein Dark-Fantasy-Setting mit vielen altertümlichen Ruinen, Tempeln und Co.

Dort könnt ihr Jagd auf allerhand Gegner machen, wozu euch neun Waffen - jeweils mit einem alternativen Feuermodus - zur Wahl stehen werden. Zudem gibt es zehn Artefakte, die euch verschiedene Kräfte verleihen können. Das Level-Design orientiert sich an dem der 90er Jahre; die einzelnen Level sind mitunter sehr groß und ihr könnt euch dort auf die Suche nach allerhand Objekten begeben.

Für den passenden Soundtrack sollen Andrew Hulshult, Komponist der Musik in Quake Champions, und Bjorn Jacobsen, Senior Audio Engineer von Cyberpunk 2077, sorgen.