Das überraschend erfolgreiche Zombie-Abenteuer World War Z wird weiter mit frischen Inhalten versorgt. Per Pressemeldung kündigten die Mannen von Saber Interactive den nächsten kostenfreien Schwung an neuem Content an.

Saber Interactive und Focus Home Interactive halten in Anbetracht des bisherigen Erfolges weiter an World War Z fest und haben nun eine zweite Season mit frischen Spielinhalten für die Zombie-Hatz angekündigt. Diese werden wiederum kostenfrei für alle Käufer des Titels zur Verfügung gestellt.

In den kommenden Monaten dürft ihr euch demnach freuen auf:

Zwei herausfordernde PvE-Missionen in Moskau und New York

Einführung des auf Gegnerwellen basierenden Horde-Modus namens "Horde Mode Z"

Einen neuen Spezial-Zombie-Typus

PvE-Cross-Play-Support

Rang-Upgrades für neue Waffen-Skins und Perks

Eine neue Waffe sowie neue kosmetische Gegenstände

Einen Überblick über die zweite Season an neuen Inhalten liefert auch die obige Grafik. In der ersten Season gab es unter anderem den neuen Modus mit wöchentlichen Herausforderungen, eine neue Mission in Tokio und verschiedene neue Schwierigkeitsgrade.

Der Titel basiert auf der dynamischen Swarm Engine von Saber Interactive und ist seit 16. April 2019 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.