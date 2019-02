Mit World War Z bekommen Zombie-Fans neuen Stoff an die Hand. Die Spielumsetzung zum gleichnamigen, bereits etwas älteren Kinofilm hat nun auch einen konkreten Release-Termin.

Das Zombie-Genre mag seine besten Tage eher schon hinter sich haben, dennoch zieht das Thema weiter Unmengen an Spieler und Fans an. Auch der Kinostreifen "World War Z" mit Brad Pitt hat schon einige Jahre auf dem Buckel, doch eine Spielumsetzung gibt es nun trotzdem noch.

Seit geraumer Zeit hat Saber Interactive am Videospiel World War Z gewerkelt und jetzt nähern sich die Arbeiten dem Ende. Per Pressemeldung konnte man deshalb heute mit dem 16. April 2019 endlich auch einen konkreten Release-Termin benennen. An diesem Tag wird es das Spiel nicht nur digital, sondern via Koch Media auch als klassische Box-Version geben.

Der Zombie-Titel setzt auf einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, die es dann mit Hunderten von Zombies aufnehmen dürfen. Gleichzeitig müsst ihr euch aber auch anderer Spieler erwehren; Saber Interactive nennt das Feature Player-vs-Player-vs-Zombies (PvPvZ). Auf diesem Weg will man dem Genre neuen Schwung verpassen und für neue Herausforderungen sorgen. Die Szenarien sind dabei wie gesagt vom Kino-Blockbuster von Paramount Pictures aus dem Jahr 2013 inspiriert.

Zum Release versprechen die Macher außerdem folgende fünf Multiplayer-Modi:

Scavenge Raid: Die Spieler sammeln in Teams lebenswichtige Ressourcen um gewinnbringende Punkte.

Vaccine Hunt: Spieler müssen bestimmte Objekte aufsammeln und gegen das gegnerische Team verteidigen, um Punkte zu verdienen.

Swarm Deathmatch: Zwei Teams treten im Kampf bis zum letzten Spieler gegeneinander an.

Swarm Domination: Zonen müssen erobert und gehalten werden, um Siegpunkte zu verdienen.

King of the Hill: Ähnlich wie in Swarm Domination, wetteifern die Spielerteams um nur eine einzige Zone.

Technisch kommt die hauseigene Swarm Engine von Saber Interactive zum Einsatz, die es erst ermöglichen soll, dass soviele Zombies gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt werden können.