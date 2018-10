Die BlizzCon Anfang November steht unmittelbar vor der Tür und auch World of WarCraft wird dabei eine Rolle spielen. Unter anderem hat Blizzard bereits eine Demo der klassischen Variante des Spiels angekündigt - und jetzt stehen auch die Inhalte fest.

Das MMORPG World of WarCraft hat mittlerweile ja schon viele Jahre auf dem Buckel und Blizzard Entertainment möchte Nostalgiker unter euch nun noch einmal in die gute alte Anfangszeit des Spiels zurückkehren lassen. Daher wurde World of WarCraft Classic angekündigt und im Rahmen der BlizzCon wird es dazu eine erste spielbare Demo geben.

Die Probierversion sollen sowohl Besucher der BlizzCon als auch Käufer eines virtuellen Tickets erhalten; auch wenn ihr das Event von Zuhause aus verfolgt, könnt ihr euch also die Demo von World of WarCraft Classic sichern.

Was steckt drin in der Probierversion der Vanilla-Fassung des MMORPGs? Laut Blizzard umfasst die Demo zwei Zonen, jeweils eine für die Horde und die Allianz. Horde-Spieler können sich im Außenbereich der Barrens austoben, während es Allianz-Spieler nach Westfall verschlägt. Dungeons wie die Deadmines oder die Wailing Caverns sind jedoch in der Demo nicht zugänglich, ihr habt aber in der offenen Welt Möglichkeiten, PvP-Kämpfe zu betreiben.

Demo-Spieler starten auf Level 15 und werden ihren Charakter bis Level 19 bringen können. Darüber hinaus hat Blizzard auch eine zeitliche Begrenzung eingebaut, so dass Spiel-Sessions nur in limitierten Umfang möglich sein werden. Die Fortschritte, die ihr innerhalb dieser Zeitspanne macht, werden jedoch gespeichert für euren nächsten Login - wann auch immer der dann sein mag.

Die Erstellung von Charakteren im Rahmen der Demo ist unbegrenzt möglich; dabei könnt ihr zwischen den bekannten Klassen wählen. Da auch World of WarCraft Classic auf eine Battle.net-Anbindung setzt, werden eure Freundeslisten für Chats direkt vom Start weg verfügbar sein.