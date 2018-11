Während der Eröffnungszeremonie zur diesjährigen BlizzCon hat sich Entwickler Blizzard Entertainment auch World of WarCraft gewidmet und einen groben Termin für die Vanilla-Version genannt.

Vor einiger Zeit hat Blizzard Entertainment hat World of WarCraft Classic angekündigt. Anhand dieser Spielversion sollen alle Interessierten in die guten alten Zeiten der Anfänge des MMORPGs eintauchen können und ein optisch und technisch überarbeitetes Vanilla-Spielerlebnis geboten kriegen. Jetzt gibt es auch zumindest einen groben Termin.

Zwar hat Blizzard Entertainment auch zur BlizzCon noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin genannt, immerhin steht nun aber fest, dass World of WarCraft Classic im Sommer 2019 veröffentlicht werden soll. Zudem wurde bestätigt, dass alle Abonnenten des MMORPGs die Vanilla-Version automatisch erhalten werden, ein zusätzlicher Kauf oder ein ergänzendes Abo also nicht notwendig sein wird.

Im Rahmen der BlizzCon gibt es für Teilnehmer bzw. für Käufer des Virtual Tickets eine erste Demo von World of WarCraft Classic; über die Demo-Inhalte hatten wir ja bereits an anderer Stelle berichtet. Ergänzend dazu wurde nun auch die zeitliche Begrenzung bestätigt: Die Probierversion ist auf 60-minütige Spiel-Sessions beschränkt. Es wird insgesamt aber dadurch kompliziert, als dass diese einzelnen Sessions in bestimmte Zeit-Slots eingegliedert sind, die jeweils 90-minütige Zeitfenster darstellen. Wer pünktlich startet hat bis zum nächsten Slot also noch 30 Minuten Zeit, wer beispielsweise erst nach 60 Minuten startet, kann in dieser Session des Limit gar nicht erst ausschöpfen sondern auch nur noch 30 Minuten zocken.

Laut Community Manager Ythisens in den Battle.net-Foren wolle man damit gewährleisten, dass wirklich alle Interessierten die Demo genießen können und die Server nicht überlastet werden. Nach dem anfänglichen Ansturm sollen diese Beschränkungen für die Dauer der Demo auch wieder aufgehoben werden.