World of WarCraft: Shadowlands

Das nächste Gerücht im Vorfeld der BlizzCon hat sich nun auf dem Event bestätigt: Shadowlands ist in der Tat das nächste Add-on zum MMORPG-Dauerbrenner World of WarCraft.

Blizzard Entertainment hat auch die zweite erwartete Ankündigung im Rahmen der BlizzCon 2019 getätigt und mit World of WarCraft: Shadowlands das nächste Add-on zum erfolgreichen und langjährigen MMORPG angekündigt. Wie gewohnt zeigte man dabei zunächst einen ausführlichen Cinematic-Trailer, den ihr euch im Rahmen dieser Meldung ebenfalls zu Gemüte führen könnt. Dabei bereits erwähnenswert: Bolvar Fordragon betritt - ebenso wie Sylvanas Windrunner - die Bühne des Online-Rollenspiels.

World of WarCraft: Shadowlands - Cinematic Trailer Blizzard Entertainment hat mit World of WarCraft: Shadowlands das nächste Add-on zum MMORPG angekündigt.

Schon länger gab es Hinweise, dass euch die Reise im MMORPG als Nächstes in die Shadowlands führen wird. Ein Leak im Blizzard Gear Store untermauerte diese Spekulationen zuletzt.

Erwartungsgemäß erhält mit dem Add-on wieder ein neuer Kontinent Einzug in das Spiel. Auch die Spielsysteme werden grundlegender überarbeitet und es gibt eine neue Heldenklasse sowie neue NPC-Fraktionen. Die Veröffentlichung der Erweiterung ist für 2020 geplant. Auch erste Raids soll es direkt zum Launch geben, wenngleich es weitere dann wie gewohnt in der Folgezeit per Updates geben wird.

Ein zweiter Trailer zu World of WarCraft: Shadowlands stellt euch die neuen Features des Add-ons vor.