Das MMORPG World of WarCraft ist auch etliche Jahre nach dem ursprünglichen Release weiter extrem erfolgreich. Das trifft auch auf das aktuelle Add-on "Dragonflight" zu - und das erhält in Kürze per Update auf Version 10.1 wieder neue Inhalte spendiert. Was euch konkret erwartet, erfahrt ihr hier!

Nachdem ihr zurvor die Dracheninseln bereist habt und auch den mächtigen Protodrachen Raszageth bezwingen konntet, sollt ihr in einem neuen Update zu World of WarCraft: Dragonflight nun erfahren, was sich unter der Oberfläche der Dracheninseln abspielt. Am 21. März läutet zunächst die Version 10.0.7 die Rückkehr auf die Verbotene Insel ein, ehe dann mit Version 10.1 das nächste große Inhalts-Update namens "Glut von Neltharion" auf dem Programm steht.

Bereits ab dem heutigen 9. März ist Version 10.1 nun auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) verfügbar. Dabei dreht sich alles um den gefallenen Erdwächter Neltharion, besser bekannt als Todesschwinge, von dem ihr zuvor in Version 10.0.7 erfahrt. Dieser hat im Untergrund der Dracheninseln ein geheimes Labor errichtet, um das nun ein Kampf ausbricht.

Konkret dürft ihr von diesem großen Patch laut Blizzard Entertainment Folgendes erwarten, wenn das Update den PTR verlässt und an einem noch bekanntzugebenden Termin live geht:

Neue Zone: Zaralekhöhle

Zaralekhöhle Neue Quests, Bewohner, die es zu unterstützen gilt, Erkundungen, Neuerungen für das Drachenreiten und mehr erwarten euch in dieser geheimnisvollen, unterirdischen Höhle.





Neuer Schlachtzug: Aberrus, der Schattentiegel

Aberrus, der Schattentiegel Aberrus ist ein geheimes Labor tief im Innern der Zaralekhöhle. Hier hat Neltharion nicht bloß die Dracthyr erschaffen – dies ist auch der Ort, an dem er dem Flüstern der Alten Götter erlegen ist.



Spieler:innen sehen sich hier neun Bossen gegenüber, während sie sich sowohl den Inkarnationen als auch Schuppenkommandant Sarkareth entgegenstellen, dessen Streitkräfte das Vermächtnis der Dracthyr für sich beanspruchen wollen.

gegenüber, während sie sich sowohl den Inkarnationen als auch Schuppenkommandant Sarkareth entgegenstellen, dessen Streitkräfte das Vermächtnis der Dracthyr für sich beanspruchen wollen.

Wie schon in Saison 1 werden die Schwierigkeitsgrade Normal, Heroisch und Mythisch zeitgleich verfügbar.





Neue Rotationen für Mysthisch+:

Die verbleibenden Dungeons von Dragonflight werden Teil des Getümmels:

werden Teil des Getümmels:

Brackenfellhöhle





Hallen der Infusion





Uldaman: Vermächtnis von Tyr





Neltharus



Vier Dungeons aus vergangenen Erweiterungen kehren zurück, um die Rotation von M+ mit neuen Herausforderungen auf Trab zu halten:



Freihafen, Battle for Azeroth





Der Tiefenpfuhl, Battle for Azeroth





Neltharions Hort, Legion





Der Vortexgipfel, Cataclysm



Saisonale Affixe befinden sich in Entwicklung und werden im späteren Verlauf des PTR-Zyklus zum Testen verfügbar sein.

Zunächst erwartet euch aber - wie erwähnt - ab dem 21. März die "Rückkehr auf die Verbotene Insel" in Version 10.0.7 mit folgenden Inhalten:

Neue Höchststufenzone: Die Verbotene Insel

Die Verbotene Insel Diese Zone enthält neue Inhalte für Charaktere der Höchststufe, die sich mit den Auswirkungen der Einmischung durch die Primalisten und dem Chaos befassen, das sie unter den Elementen gesät haben.





Gewölbe von Zskera

Charaktere der Höchststufe, die sich in die Tiefen der Verbotenen Insel wagen, können die Drachenschuppenexpedition unterstützen, während sie in neuentdeckte Gewölbe voller Gegner, ungelöster Rätsel und unberührter Schätze vorstoßen.





Erweiterung der Klasse Mönch

Lichtgeschmiedete Draenei, Worgen und Goblins können jetzt ebenfalls die Klasse Mönch wählen.