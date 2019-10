Wenn es so weiter geht, dann dürften Blizzard Entertainment die echten Überraschungen auf der BlizzCon am kommenden Wochenende ausgehen. Auch das neue Add-on zu World of WarCraft wurde nun womöglich schon im Vorfeld geleakt!

Erst Diablo IV, dann Overwatch 2 - die wichtigsten Ankündigungen und einige Infos zu diesen wurden ohnehin bereits im Vorfeld der BlizzCon am kommenden Wochenende geleakt. Und nun gesellt sich mit dem neuen Add-on zum MMORPG-Dauerbrenner World of WarCraft wohl die nächste wichtige Neuankündigung schon vorab dazu. Oder anders ausgedrückt: Wirklich überraschende Ankündigungen durch Blizzard selbst bleiben womöglich gar nicht mehr übrig.

Die entsprechende Info soll in diesem Fall einer aufgetauchten Werbung zu Merchandise im Rahmen der BlizzCon 2019 entstammen. Zwar lässt sich gegenwärtig die Echtheit noch nicht abschließend bestätigen, sollte der Leak aber zutreffen, dann wird die nächste Erweiterung World of WarCraft: Shadowlands heißen und am Wochenende vorgestellt. Im Netz ist dazu die Bewerbung eines T-Shirts sowie ein Artwork aufgetaucht, auf dem der WoW-Charakter Bolvar mit dem Lich King Helm of Domination zu sehen ist.

Dem Vernehmen nach stammt die Werbung aus der jährlichen BlizzCon-Broschüre von Blizzard selbst. Diese zeigen für gewöhnlich den Teilnehmern am Event einige Produkte wie eben Shirts und Prints. Einen Auszug der Anzeige könnt ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen.

Der Name Shadowlands macht indes auch nicht zum ersten Mal als potentieller Titel des nächsten Add-ons die Runde. Schon vor geraumer Zeit war aus einer Präsentation die Aufmachung einer neuen Spielregion zu sehen, die ein entsprechendes Logo zeigte. Spätestens am Abend des 01. November 2019 werden wir abschließend wissen, ob auch an World of WarCraft: Shadowlands etwas dran ist. Wir halten euch auf dem Laufenden!