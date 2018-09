Anfang November steigt auch in diesem Jahr wieder die BlizzCon, und Blizzard Entertainment hat sich für Daheimgebliebene, die das Event per Virtual Ticket verfolgen, Einiges ausgedacht. Was Fans von World of WarCraft erwartet, wurde nun bekannt gegeben.

Blizzard ergründet in diesem Jahr neue Möglichkeiten, zur BlizzCon mit der Community rund um den Globus besser in Kontakt treten zu können. Besitzer eines virtuellen Tickets dürfen sich in Sachen World of WarCraft deshalb über eine Besonderheit freuen: Diese dürfen nämlich die eigens für die BlizzCon entworfene Demo von World of WarCraft Classic ebenso zocken, wie Teilnehmer am Event selbst.

Direkt nach der Eröffnungszeremonie am 02. November um 21:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr beim Kauf eines virtuellen Tickets die gleiche Version der BlizzCon-Demoe von WoW Classic herunterladen, die auch in Anaheim vor Ort spielbar ist. Die Vanilla-Version des MMORPGs befindet sich noch in der Mache und im Rahmen der Probierversion habt ihr vorab die Möglichkeit, bestimmte Quests in zwei klassischen, niedrigstufigen Zonen zu absolvieren - jeweils eine für die Horde und die Allianz.

Sobald die Demo, die einen Eindruck vom überarbeiteten ursprünglichen Zustand von Azeroth vermittelt, live geht, ist diese anschließend bis zum 08. November gegen 18:00 Uhr verfügbar.

Zudem erhalten Käufer eines virtuellen Tickets schon ab heute im Spiel Zugang zu exklusiven Inhalten, namentlich:

Kriegsmantel der Allianz und Kriegsmantel der Horde: Mit zwei passenden kosmetischen Umhängen – einer für Horde-Charaktere und einer für die Allianz – können die Spieler ganz Azeroth zeigen, welcher Fraktion sie die Treue geschworen haben.

Kriegsbanner des Champions von Sturmwind und Kriegsbanner des Helden von Orgrimmar: Mit diesen Fraktionsbannern können die Spieler Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld verbreiten und ihre Stellung sichern.