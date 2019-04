Wonder Boy: The Dragon's Trap

Mit Wonder Boy: The Dragon's Trap erhielt ein absoluter SEGA-Klassiker im Jahr 2017 ein modernes Remake. Dieses kommt nun auch auf weitere Plattformen.

DotEmu bringt den modernisierten SEGA-Klassiker Wonder Boy: The Dragon's Trap gleich auf mehrere neue Plattformen. Das Spiel erstrahlte 2017 bereits auf PC, PS4, Xbox One und Switch in neuem Glanz, soll künftig aber auch Mobile-Gamer in Verzückung versetzen.

Die Neuauflage des ursprünglich von Westone entwickelten Klassikers wird nun von Playdigious für iOS, Android sowie NVIDIA Shield umgesetzt. Die entsprechende Spielversion soll ab dem 30. Mai 2019 erhältlich sein und wird 8,99 Euro in den jeweiligen Stores kosten. Wer sich im Google Play Store vormerken lässt, der erhält zum Release des Spiels eine E-Mail mit einem Preisnachlass von 30 Prozent.

Auf PC und Konsolen wurde die neue Adaption fast eine halbe Million Mal verkauft. Playdigious optimiert das von Lizardcube entwickelte Remake für das mobile Spielerlebnis. Die Optimierung erfolgt sogar besonders für einzelne Unterplattformen, beispielsweise das iPhone X. Ansonsten dürft ihr die gleichen handgezeichneten Animationen erwarten, wie auf PC und Konsolen. Einen ersten Trailer zur Mobile-Umsetzung könnt ihr euch anbei ansehen.