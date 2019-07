Die Überraschung war recht groß, als bekannt gegeben wurde, dass es in Deutschland erstmals auch die internationale Version eines Wolfenstein-Spiels samt Hakenkreuzen offiziell zu kaufen geben wird. Allerdings machen zwei große Elektronikketten dabei nicht mit.

Wer sich das neue Wolfenstein: Youngblood zulegen möchte, der muss sich in Deutschland zwischen der deutschen Version ohne Hakenkreuze oder der internationalen Spielversion inklusive Nazi-Symbolen entscheiden. Letztere gibt es erstmals auch in hiesigen Gefilden zu kaufen, obwohl Hakenkreuze aufgrund strafrechtlicher Bedenken und Limitierungen bis dato stets verpöhnt waren. Dank einer Änderung der Gesetzgebung hat sich das nun geändert, doch einige Elektronikketten nehmen den Spielern die Entscheidung zwischen den beiden Versionen direkt erst einmal ab.

Gegenüber GamesWirtschaft hat eine Sprecherin von Media Markt und Saturn bestätigt, dass es in den Fachgeschäften jeweils ausschließlich die deutsche Fassung von Wolfenstein: Youngblood zu kaufen geben wird. Wer die internationale Originalversion inklusive Hakenkreuze zocken möchte, muss sich anderweitig umsehen. Das trifft im Übrigen auch auf die Onlineshops der beiden Ketten zu.

Zwar wurde die internationale Fassung von der USK ab 18 Jahren freigegeben, dennoch hat man von einem Verkauf dieser Fassung aufgrund des "sensiblen Inhalts" abgesehen. In ähnlichen Fällen will die Kette jeweils einzelfallbezogen entscheiden, ob man die Spiele in die Produktpalette aufnimmt oder nicht.