Die Wolfenstein-Reihe zählt ja zu den bekannteren Shooter-Reihen im Spielebereich. Zuletzt brachte Bethesda auch Wolfenstein II auf die Switch, doch wie sieht es mit dem nächsten Hauptteil aus?

Aktuell befindet sich mit Wolfenstein: Youngblood ja ein bereits offiziell angekündigtes Spin-Off des Shooter-Franchise in Arbeit, doch dieser Titel ist ausschließlich für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Trotz der Portierung von Wolfenstein II für die Switch scheint die Nintendo-Konsole diesbezüglich also leer auszugehen. Oder doch nicht?

Auf der PAX Australia stand Pete Hines, Marketing Executive bei Bethesda, zu diversen Themen Rede und Antwort. Dabei äußerte er sich auch zu Fallout 76, das für das Studio auf der Switch schlicht "nicht machbar" gewesen sei. Dieses Thema war dann der Aufhänger für weitere Switch-Rückfragen, ganz konkret zur Wolfenstein-Marke.

Grundsätzlich beschäftige man sich in Bezug auf alle Titel auch mit der Switch und werde sich darüber klar, ob die Plattform geeignet ist. Wenn ein Spiel darauf funktioniert, werde man auch künftig alle Spiele auf alle möglichen Plattformen bringen. In Bezug auf Wolfenstein heißt das konkret, dass "das nächste Wolfenstein" für die Nintendo-Konsole erscheinen wird.

Bleibt die Frage: Meint Hines damit nun das Spin-Off Wolfenstein: Youngblood, das doch noch eine Switch-Ankündigung erhalten könnte? Oder - und das erscheint gegenwärtig wahrscheinlicher - bezieht er sich auf die nächste richtige Serienfortsetzung Wolfenstein III, die zuletzt ja schon offiziell bestätigt, wenngleich noch nicht angekündigt wurde.

So oder so: Bethesda mausert sich immer weiter zu einem der wichtigsten Third-Party-Entwickler für Nintendo. Schließlich hat man schon Skyrim, DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus auf die Switch gebracht. Auch die kommenden Titel DOOM Eternal und The Elder Scrolls Legends wurden für die Plattform bestätigt. In Bezug auf Wolfenstein halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!