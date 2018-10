Allerspätestens seit dem Release von Red Dead Redemption 2 am vergangenen Freitag ist der Wilde Westen wieder in aller Munde. Dabei wird mit Wild West Online derzeit ein Konkurrent des Rockstar-Titels gerne vergessen. Nachdem es um das Spiel lange nicht gut stand, geht es nun mit neuer Ausrichtung weiter!

Zur Überbrückung der Wartezeit auf Red Dead Redemption 2 war Wild West Online auf dem PC durchaus gerne gesehen, doch beim Titel ging es nun mehrere Monate nicht mehr weiter. Der Grund dafür: Das Entwicklerstudio ging pleite, auch weil beim Launch im Juli die selbst gesteckten Ziele, dem großen Titel aus dem Hause Rockstar Konkurrenz zu machen, nicht erreicht werden konnten.

Jetzt kommen Sergey Titov und Free Reign Entertainment ins Spiel, die die Geschicke von Wild West Online künftig leiten und in bessere Fahrwasser führen sollen. Dabei richtet man das Western-Onlinespiel auch neu aus und verpasst diesem in einem abgesplitterten Teil einen Battle-Royale-Fokus. Mit der Entwicklung des Titels geht es also nach mehreren Monaten nun endlich weiter!

Vom ursprünglichen Team sollen dabei nur noch drei Entwickler übrig sein, die mitwirken. Ansonsten ist der Entwickler neu zusammengewürfelt und das Team soll noch vergrößert werden. Wer bei Steam zugeschlagen hat, wird spielerisch bis auf Weiteres keine kurzfristigen Änderungen feststellen. Allerdings ändert sich der Name künftig in Frontier und es soll in diesem Zusammenhang einen neuen Client geben. Im Zuge des Reboots soll das ursprünglichen Spiel künftig mehr Crafting- und Baufokus zu bieten haben.

Der angesprochene Battle-Royale-Part wird indes als Magnificent 5 vertrieben werden; hier sollen dann 20 Teams á fünf Spieler gegeneinander in der Western-Welt antreten. Das Modell erinnert insgesamt also an Fortnite, das ja auch in Battle Royale und den PvE-Part Rette die Welt aufgesplittet ist.