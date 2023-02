Mit Wild Hearts eifern EA und Koei Tecmo der Monster-Hunter-Reihe von Capcom nach. Entsprechend vollgestopft ist das Jagdspiel mit Mechaniken. Gemeinerweise verrät euch der Titel aber bei Weitem nicht alles. Zum Glück gibt es ja uns, wir ermöglichen euch mit essenziellen Tipps und Tricks einen reibungslosen Einstieg.

So kommt ihr an Gold

Von Monster Hunter kommend, kann der Mangel an Geld in Wild Hearts durchaus verwundern. Denn anders als in Capcoms Titel füllt ihr eure Taschen nicht durch erfolgreich abgeschlossene Quests. Zwar gibt es hin und wieder Aufgaben, die etwas Gold in die Kasse spülen. Die Regel ist das aber definitiv nicht.

Was also tun, wenn der Finanzminister euch beim Craften von Waffen und Rüstungen einen Strich durch die Rechnung macht? Ein Blick in euer Inventar lohnt sich. Denn von den Kemono erhaltet ihr nicht nur Materialien, die zum Bau eurer Ausrüstung nützlich sind. Einige Teile dienen einzig dem Zweck, dass ihr sie in Minato bei der Scharlachroten Schatzkammer verkauft. Die Beschreibung verrät euch, um welche es sich handelt: „Material, das gegen Geld verkauft werden kann.“ Ziemlich eindeutig, oder?