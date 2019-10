Werewolf: The Apocalyse - Earthblood

Das Universum aus Vampire: The Masquerade wird mit einem neuen Action-RPG erweitert. In Werewolf: The Apocalypse - Earthblood wird es haarig.

Das Pen-&-Paper-Rollenspiel Werewolf: The Apocalypse erhält eine Videospielumsetzung mit dem Beinamen: Earthblood. Das Action-RPG spiet im selben Universum wie Vampire: The Masquerade. Zwar zeigt der erste Trailer noch nicht viel vom eigentlichen Spiel, klar erkennbar ist allerdings der Action-Fokus auf den die Entwickler von Cyanide Wert legen.

Zur Story: Cahal ist ein seit Jahren verbannter Werwolf, der zu seinem bedrohten Clan zurückkehrt. Überkommt ihn der Zorn, verwandelt er sich in eine reißende Bestie. Ziel seines Zorns ist Endron, die ölproduzierende Tochterfirma des multinationalen Pentex-Konzerns. Sie richtet eine Förderstandort ein und zerstört dabei den Wald rund um ein Heiligtum.

>> Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint nicht mehr Anfang 2020

Das Videospiel übernimmt Hauptaspekte der Pen-&-Paper-Vorlage, die in einem düsteren Universum spielt, das zahlreiche aktuelle Themen wie die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen und seine Maschinen behandelt. Der Zorn, ein zentrales Element des Spiels, bringt einige Feinheiten ins Gameplay – ihr müsst dürft ihn nicht einfach jederzeit herauslassen, um seine Kraft optimal nutzen zu können.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood erscheint im Sommer 2020 für PC, PS4 und Xbox One.