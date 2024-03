We Are Football 2024

Das Genre der sogenannten Fußballmanager gilt eigentlich seit langer Zeit als so gut wie ausgestorben. Die jüngere Generation der Spieler kennt solche Titel – abgesehen vom uferlos komplexen Football Manager von Sega - mitunter gar nicht mehr, ältere Semester hingegen trauern den Zeiten des Bundesliga Manager und Anstoß hinterher. Doch Totgesagte leben länger: Getreu diesem Motto schickt Entwickler Winning Streak Games jetzt mit We Are Football 2024 tatsächlich einen neuen Vertreter dieser Gattung ins Rennen. Das mussten wir uns natürlich genauer ansehen.

Bereits vor drei Jahren veröffentlichte das deutsche Entwicklerteam Winning Streak Games den Fußballmanager We Are Football, der als geistiger Nachfolger von Anstoß & Co. gedacht war. Schon damals machte das Spiel vieles richtig, kam aber aufgrund einiger Schnitzer nicht über einen Platz im oberen Mittelfeld hinaus. Mit der aktuellen 2024er-Auflage will das Team aus diesen Fehlern lernen und endlich die Champions-League-Ränge ins Visier nehmen.

Wie schon beim Vorgänger solltet ihr kein Spiel im Stil des Sega Football Manager erwarten. Zwar entstammen beide prinzipiell demselben Genre, We Are Football 2024 wählt aber einen zugänglicheren Weg als die spröde Reihe aus England. Der Fokus steht auf einer etwas lockeren Präsentation des harten Fußballgeschäfts mit all seinen Höhen und Tiefen. Zwar ist auch We Are Football 2024 durchaus komplex und alles andere als ein Leichtgewicht. Allerdings müsst ihr euch nicht um jedes noch so kleine Detail der Mannschaft und deren Taktik kümmern, sondern vor allem das große Ganze im Auge behalten – ähnlich wie bei der ehrwürdigen Anstoß-Reihe eben.

Die Wahrheit liegt eben nicht nur auf dem Platz

Zu Beginn entscheidet ihr euch für einen von zahlreichen Vereinen. Wahlweise beginnt ihr gleich ganz oben oder kämpft euch euren Weg von den unteren Ligen in das knallharte Profigeschäft. Geld für teure Lizenzen hatten die Entwickler nicht, daher müsst ihr mit Fantasienamen für Teams und Spieler zurechtkommen. Diese lassen zwar mitunter die realen Vorbilder erahnen, dennoch kratzt es natürlich etwas an der Atmosphäre.

Doch zurück zum eigentlichen Spielgeschehen: Ihr kümmert euch um nahezu alle Belange eures Teams. Das reicht von der Organisation des Trainings, über Vertragsverhandlungen bis hin zum Ausbau des Clubgeländes. Es stehen verschiedene An- und Ausbaustufen zur Verfügung, die mal mehr und mal weniger starke Auswirkungen auf euer Team haben.

Bereits der erste Blick zeigt deutlich, dass die Entwickler im Vergleich zum ersten We Are Football aufgeräumt haben. Die Menüs fallen übersichtlicher aus, sodass ihr euch nicht mehr unnötig durch zahlreiche Bildschirme scrollen müsst. Besonders lobenswert ist die Übersicht „Was ist gut? Was ist schlecht“, die euch über aktuelle Probleme informiert. Das hilft bei einer schnelleren Entscheidungsfindung.

Eine ebenfalls interessante Neuerung ist der Kabinen-Seismograph. Dieser zeigt an, welche Spieler hinter euch als Trainer stehen und wer unzufrieden ist. Wer die aktuelle Stimmung im Team standhaft ignoriert, hat möglicherweise schon bald ein dickes Problem – und zudem einen unerwünschten Maulwurf in den eigenen Reihen. Solche Kleinigkeiten kommen der realen Fußballwelt recht nahe und tragen zur glaubhaften Atmosphäre von We Are Football 2024 bei. Ähnlich verhält es sich mit der Trainerfamilie, um die ihr euch ab sofort kümmern könnt. Allerdings fällt diese eher in die Kategorie „nice to have“.

Ja, wo laufen sie denn?

Abseits davon könnt ihr euch an einer Vielzahl von Aufgaben abarbeiten: Die Zusammenstellung des Trainings, die Zusammenstellung des Kaders, die gezielte Regeneration von einzelnen Spielern in Übungsgruppen, die Feinabstimmung der Taktik direkt vor den Spieltagen und verdammt vieles mehr. Es würde hier den Rahmen sprengen, wenn wir jeden einzelnen Punkt aufzählen würden. An Arbeit, Features und Einstellmöglichkeiten mangelt es keinesfalls – ein El Dorado für jeden Hobby-Nagelsmann. Nicht alles davon hat spürbare Auswirkungen auf die Mannschaft und deren Leistung, zudem ist die Bedienung in Form von Reglern mitunter etwas fummelig.

We Are Football 2024 - Wie damals Anstoß! Trailer zum neuen Fußball-Manager We Are Football 2024 versprüht den Charme der klassischen Fußballmanager-Spiele à la Anstoß.

Schade ist zudem, dass zum Beispiel das Scouting relativ selten wirklich effektiv ist, einige der Spielerwerte scheinen die eigentliche Leistung so gut wie nicht zu beeinflussen. Doch die Entwickler haben überwiegend an den richtigen Schrauben gedreht, um das Manager-Leben griffiger und somit authentischer zu gestalten. Alles fühlt sich runder an als noch im Vorgänger – der übrigens auch schon kein schlechtes Spiel war.

>> Fußball mal anders: Die 10 besten Alternativen zu FIFA <<

Apropos Gestaltung: Die arg gewöhnungsbedürftige Darstellung der Partien aus dem Vorgänger ist einer neuen 3D-Präsentation gewichen. Diese kann zwar nicht ansatzweise mit modernen Fußballspielen wie EA Sports FC konkurrieren und versprüht eher den Charme der 90er-Jahre. Dennoch stellt sie eine klare Verbesserung dar und lässt euch mehr mit dem Geschehen mitfiebern. Außerdem stehen euch während der Partien diverse Aktionen zur Verfügung, um live noch ein wenig Einfluss auf den Spielverlauf zu nehmen – wie im echten Trainerleben eben.