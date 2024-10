In Zeiten, in denen Spiele-Clients gerne mal 100 GB und mehr umfassen, ist Speicherplatz nicht mit Gold aufzuwiegen, will man nicht jedes Mal einen riesigen Download starten, erst recht nicht bei Konsolen, deren interner Speicherplatz stark begrenzt ist. Eine externe Festplatte ist eine feine Lösung, um die riesigen Clients zu archivieren und jederzeit und unterwegs griffbereit zu haben. Wie zum Beispiel der 6TB große WD_Black P10 Game Drive.

Den WD_Black P10 Game Drive, der in Pink oder Schwarz erhältlich ist, gibt es inzwischen in verschiedenen Größen, von 2TB bis neuerdings 6TB. Angesichts der ständig wachsenden Dateigrößen von Spiele-Clients ist die Anschaffung eines solchen externen Laufwerks durchaus eine Option, wenn man nicht immer wieder Dutzende von Gigabyte herunterladen will. Die 6TB-Variante ist auch gar nicht so teuer. Im Store ist das gute Stück für 207,99 Euro zu haben, wir haben aber auch schon Straßenpreise unter 200 Euro gesehen.

Beim WD_Black P10 Game Drive handelt es sich um eine externe 2,5” Festplatte in einem Gehäuse. Dieses ist aus Metall und robust verarbeitet, das Design erinnert ein wenig an einen Frachtcontainer in schlichtem Schwarz. Die Festplatte misst insgesamt 118 x 88 x 23 mm und wiegt ca. 250 Gramm. Das Metallgehäuse sorgt für eine gute Wärmeableitung, mehr als 45 Grad zeigte das mitgelieferte Dashboard-Tool auch unter Last nicht an. Praktisch: An der Unterseite befinden sich vier Gummifüße, damit das Gerät nicht auf dem Tisch verrutscht. Neben dem Anschluss gibt es nur eine LED-Statusanzeige.

Im Inneren steckt eine WDC WD60NPZW-59C1LS0 mit 6 TB und 4.800 Umdrehungen pro Minute. Die Festplatte kommt mit exFAT vorformatiert. Außerdem gibt es ein Dashboard-Tool, mit dem ihr Daten, Temperatur und Geschwindigkeiten überwachen, aber auch Diagnosen des Laufwerks oder Firmware-Updates vornehmen könnt. Der Betrieb ist entsprechend unkompliziert. Anschließen, ggf. formatieren und fertig.

Die Festplatte liefert laut Herstellerangaben eine Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s. Dieser Wert wird auf dem PC ohne Probleme erreicht und teilweise sogar leicht übertroffen. An einer Konsole ist das gute Stück naturgemäß nicht ganz so flink, aber 115–120 MB/s sind auch da kein Problem. Das heißt, ihr könnt Spiele, die noch von HDD laufen, am PC sogar direkt von der Platte zocken. Auch PS4- oder Xbox-One-Spiele lassen sich ohne merkliche Unterschiede direkt von der Festplatte starten. An der PS5 oder Xbox Series X/S kann man die Festplatte natürlich nur als Speichermedium nutzen. Für die Spiele brauchen die Konsolen nämlich jeweils die interne SSD.

Das Verschieben der Clients von der Festplatte auf die HDD geht ziemlich schnell. Ein typischer Spieleordner mit etwa 100 GB und unterschiedlich großen Dateien und Archiven hat im Schnitt etwa 15 bis 20 Minuten zum Kopieren auf eine interne SSD gebraucht.

Für alle, die viel spielen und ihre Spielesammlung immer dabei haben wollen, ist der WD_Black P10 Game Drive eine super Lösung, speziell für die Spielekonsolen. Am PC muss man sich überlegen, ob man eine externe HDD wie diese oder lieber eine schnellere, aber teurere externe SSD nutzen will. Der Game Drive ist mit USB 3.2 Gen 1 Type-A auf USB 3 Micro-B etwas altertümlicher ausgestattet und verzichtet komplett auf USB Type-C. Klar, bei einer HDD reichen Type-A und Micro-B von der Bandbreite her aus. Aber da es immer mehr PCs und Notebooks mit Type-C-Ports gibt, wäre zumindest ein Adapter eine nette Geste gewesen.

Als kleines Extra bietet Western Digital noch drei Jahre Garantie auf den WD_Black P10 Game Drive.

Greift zu, wenn... … ihr viel Speicherplatz für eure Spiele-Clients braucht, um unterwegs zu zocken oder nicht laufend große Downloads anwerfen zu müssen. Spart es euch, wenn... … ihr einen PC oder ein Notebook habt, da sind externe SSDs mit USB-C-Anschluss zwar teurer, aber hinsichtlich der Performance etwas lohnender.