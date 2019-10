Ubisoft hat heute einen neuen Geschäftsbericht veröffentlicht und dabei gleich in mehrerlei Hinsicht bedauernswerte Nachrichten parat. Gleich drei der vielversprechenden kommenden Titel werden nicht wie geplant veröffentlicht sondern zunächst einmal verschoben.

In einem neuen Geschäftsbericht hat Ubisoft die Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Fiskaljahr spürbar nach unten korrigieren müssen. Als Grund werden dafür vor allen Dingen die hinter den Erwartungen bleibenden Verkaufszahlen von Ghost Recon Breakpoint sowie - zu einem kleineren Teil - auch The Division 2 genannt. Daraus zieht das Unternehmen weitergehende Konsequenzen.

CEO Yves Guillemot führt in einem Statement aus, dass man mit den letzten beiden AAA-Releases das volle Potential nicht habe ausschöpfen können. Ghost Recon Breakpoint habe zwar vor allen Dingen auch im Vorfeld gute Kritiken erhalten, die Verkaufszahlen in den ersten Wochen seien aber "sehr enttäuschend" gewesen. Dennoch werde auch dieser Titel wie geplant weiter unterstützt.

Man habe mehrere Probleme ausgemacht, die zu diesem Umstand geführt haben. Unter anderem müsse man künftig mehr Interesse an einem Sequel zu einem Live-Multiplayer-Spiel generieren, was in größeren zeitlichen Abständen zwischen einzelnen Spielen münden wird. Neue Innovationen müssten zudem besser für eine optimale Spielerfahrung implementiert werden und man müsse künftig zu guter letzt auch für mehr Alleinstellungsmerkmal sorgen.

Diese Problemfelder wolle man bereits mit den kommenden Titeln angehen, weshalb die Veröffentlichungen von Watch_Dogs: Legion, Gods & Monsters sowie Rainbow Six: Quarantine nicht mehr wie geplant im laufenden Geschäftsjahr erfolgen werden, da man die notwendigen Änderungen in einer längeren Entwicklungszeit gewährleisten wolle. Alle drei Spiele sollen nun erst an noch nicht näher genannten Terminen im kommenden Geschäftsjahr 2020/2021 veröffentlicht werden, welches am 01. April 2020 beginnt.

Zur Einordnung: Das neue Watch_Dogs war eigentlich bereits für den 06. März 2020 bestätigt gewesen, Rainbow Six: Quarantine war pauschal für Anfang 2020 angekündigt und Gods & Monsters hätte am 25. Februar 2020 erscheinen sollen. Interessierte an allen Spielen müssen nun womöglich spürbar länger warten.