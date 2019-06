Kurz vor der E3 hat Ubisoft nun offiziell das neue Watch_Dogs Legion bestätigt - und dabei das Setting und ein besonderes Feature gleich mit.

Assassin's Creed übergibt dieses Jahr nun ganz offiziell den Staffelstab an Watch_Dogs. Zuvor waren es nur Gerüchte und Leaks, nun hat Ubisoft im Vorfeld der E3 selbst Klarheit geschaffen: Watch_Dogs 3 ist real und wird den Namen Watch_Dogs Legion tragen. Nicht nur damit stellt Ubisoft die Masse in den Mittelpunkt. In einem Tweet wird genau das noch einmal betont: "God Save the NPCs. Reveal at E3." Demnach wurde der gestrige Leak bestätigt, der besagt, dass es möglich sein wird, als jeder der vielen NPCs in einem Post-Brexit-London zu spielen.

Dabei soll es sich um neue Rekruten für die Hacker-Aktivisten von DeadSec handeln, der bereits die Protagonisten der ersten beiden Spiele angehörten. Die offizielle Enthüllung wird auf der E3 folgen. Ubisofts Pressekonferenz findet am 10. Juni um 22 Uhr statt. Watch_Dogs Legion soll außerdem noch in diesem Fiskaljahr erscheinen.