Mit Watch_Dogs hat Ubisoft eine weitere namhafte Spielemarke in der Hinterhand, um die es zuletzt verhältnismäßig ruhig geworden ist. Jetzt nimmt das Thema aber wieder Fahrt auf - dank eines neuen Antrags auf ein entsprechendes Trademark.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Ubisoft das Sequel Watch_Dogs 2 für PC, PS4 und Xbox One, das später auch mit einigen neuen Inhalten versorgt wurde. Seitdem wurde es um das Franchise weitestgehend ruhig, doch ad acta gelegt haben dürfte dieses Ubisoft keineswegs, auch wenn sich das Sequel zumindest im Retail-Handel tendenziell schlechter verkaufte als noch der Vorgänger.

Trotzdem dürfte es mit Watch_Dogs 3 weiter gehen und nun nimmt das Thema wieder Fahrt auf. Der YouTuber SkullziTV widmet sich regelmäßig den Trademark-Einträgen von Ubisoft und ist nun wieder fündig geworden. So hat der Entwickler und Publisher ein neues Trademark rund um Watch_Dogs beantragt, das explizit nicht mit den bisherigen Markeneinträgen in Verbindung gesetzt wird.

Der Antrag wurde bereits im November 2018 eingereicht und in der Folgezeit am 03. Dezember sowie am 17. Dezember 2018 noch einmal mit weiteren Infos aktualisiert. Die Besonderheit bleibt, dass es keine Verknüpfung zu den bisherigen Einträgen der ersten beiden Teile gibt.

>> PlayStation 5: Wird die neue Konsole wirklich so teuer?

Daraus wiederum leiten viele Interessierte im Netz nun die Vermutung ab, dass Watch_Dogs 3 womöglich ein Launch-Titel der Next-Gen-Konsolen, also PS5 und Xbox Scarlet werden könnte. Genau deshalb könnte Ubisoft nämlich auf eine Verlinkung zu den Current-Gen-Ablegern verzichtet haben; eine solche wäre schließlich ohne Weiteres möglich und liegt ja auch zwischen Watch_Dogs und Watch_Dogs 2 vor.

Und auch das Timing des neuen Markeneintrags würde gut passen, denn gemeinhin werden die neuen Heimkonsolen für das Jahr 2020 erwartet. Der jetzige Trademark-Eintrag versetzt Ubisoft in die Lage, ein mögliches Watch_Dogs 3 pünktlich für die neue Generation ankündigen und veröffentlichen zu können. Konkretere Details zu den Spielinhalten bietet der Eintrag bislang aber noch nicht.

Auch wenn Ubisoft selbst in der Vergangenheit ein Watch_Dogs 3 bereits angedeutet hat, offiziell angekündigt ist dieses bislang nicht. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.