Dass sich Watch_Dogs 3 in Arbeit befindet, ist längst ein offenes Geheimnis. Jetzt verrät ein Leak vermeintliche weitere Details zum Protagonisten und zur Handlung.

Vermutlich auf der E3 2019 in Los Angeles wird Ubisoft Nägel mit Köpfen machen, was das neue Watch_Dogs 3 betrifft. Um das Hacker-Abenteuer rankten sich schon länger Gerüchte und ein Leak verrät nun mutmaßlich weitere Details.

Via Reddit hat sich nun ein anonymer Leaker zu Wort gemeldet, der einmal mehr das Setting in London bestätigen können will; entsprechende Spekulationen gab es bereits zuvor und gelten gemeinhin schon fast als sicher.

Im Fokus der neuen Geschichte in der britischen Hauptstadt soll - und das ist neu - laut dem Leaker eine Frau namens Sarah stehen. Die neue Protagonistin ist Teil einer Anti-Terror-Einheit und bekommt den Auftrag, eine Hackergruppe zu infiltrieren und den Anführer ausfindig zu machen.

Im Laufe der Geschichte sollen euch dabei weniger Kampfmöglichkeiten zur Verfügung stehen, als ihr es noch aus den ersten beiden Teilen gewohnt seid. Unter anderem sollen euch keine Schusswaffen oder Messer zur Verfügung stehen und ihr sollt eher auf Gadgets, die nicht tödlich sind, beispielsweise Taser. Zudem soll sich der Parkours-Part des Titels flüssiger und natürlich anfühlen als zuvor.

Was das London-Setting betrifft, so soll dieses bereits in der "nahen Zukunft" angesiedelt sein und ein stärker an Cyberpunk angelehntes Spielgefühl vermitteln. Weitere Details soll es laut dem Leaker von offizieller Seite eben auf der E3 2019 geben, wo Watch_Dogs 3 wohl eine tragende Rolle der Ubisoft-Pressekonferenz spielen wird. Der Release des Titels sei für November 2019 geplant.