Auf der diesjährigen E3 2019 wird Ubisoft wohl das dritte Watch_Dogs vorstellen. Dieses wird laut einem neuesten Leak aber nicht Watch_Dogs 3 heißen.

Schon mehrfach machten Gerüchte um das nächste Watch_Dogs die Runde im Netz, wobei vor allen Dingen der Schauplatz in London - und damit erstmals in der Serie außerhalb der Vereinigten Staaten - immer wieder genannt wurde. Auch der neueste Leak greift dieses Thema auf.

Die britische Niederlassung von Amazon hat nämlich kurzerhand das neue Watch_Dogs ins Portfolio aufgenommen. Schenkt man dem Händler Glauben, dann wird der Titel demnach nicht Watch_Dogs 3, sondern Watch_Dogs Legion heißen.

Ansonsten gibt es im Produkteintrag auch eine kurze Beschreibung, die das London-Setting abermals erwähnt. "Watch_Dogs Legion spielt in einer dystopischen Version von London in der nahen Zukunft", heißt es dort.

"Es ist eine Post-Brexit-Welt, in der die Gesellschaft, Politik und Technologie das Schicksal Londons verändert hat. London ist eine der ikonischsten Städte in der Welt und hatte für Jahrhunderte massiven Einfluss auf die westliche Kultur ... London macht für Watch_Dogs total Sinn, da die Stadt eines der höchsten Überwachungslevel in der Welt hat und somit den perfekten Spielplatz [für Watch_Dogs] darstellt", so der Eintrag.

>> Top 10: Die heißesten Gerüchte zur E3 2019!

Jede Person in der Spielwelt soll voll animiert und vertont sein sowie eigene Charakterzüge aufweisen. Abgesehen vom vermeintlichen Namen und dem Schauplatz offenbart der Eintrag aber keine neuen Details, beispielsweise einen Release-Termin.

Zuvor hatte bereits Kotaku-Insider Jason Schreier berichtet, dass ihr es im nächsten Watch_Dogs tatsächlich mit London als Setting zu tun bekommt. Zudem hatte er von einem der "ambitioniertesten" Ansätze für ein Spiel berichtet, das deshalb selbst den Entwicklern einiges an Kopfzerbrechen bereiten würde.