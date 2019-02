Zuletzt nahmen die Spekulationen ja bereits Fahrt auf, wonach ein neues Watch_Dogs in Arbeit ist. Potentiell soll es sich dabei um einen Next-Gen-Launch-Titel handeln, doch neue Gerüchte legen etwas Anderes nahe.

In den Fireden-Foren hat sich nun ein anonymer Leaker zu Wort gemeldet und sich mit einigen vermeintlichen Details zu den Plänen von Entwickler und Publisher Ubisoft geäußert. Demnach soll das neue Watch_Dogs 3, um das sich zuletzt bereits Gerüchte rankten, bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die kürzlichen Spekulationen, es könnte sich um einen Launch-Titel der nächsten Generation handeln, dürften damit ad acta gelegt werden.

Laut dem Leaker werde Ubisoft in 2019 kein neues Assassin's Creed veröffentlichen sondern sich stattdessen im Herbst auf Watch_Dogs 3 konzentrieren. Der Fokus des neuen Titels soll sich im Vergleich zu den Vorgängern etwas verschieben und eine noch deutlichere Ausrichtung auf den Bereich des Hackens haben. Der Protagonist werde daher auch nur noch auf kleinere Waffen sowie auf verschiedene Messer zurückgreifen. Der technische Aspekt, um Gegner zu meiden und/oder auszuschalten soll stärker betont werden.

Auch zum Setting gibt es ein Gerücht: Watch_Dogs 3 soll demnach in der britischen Metropole London spielen, nachdem es in den beiden Vorgängern zunächst nach Chicago und anschließend nach San Francisco ging. Ubisoft hatte bereits die vielen bekannten Orte in San Francisco hervorragend im Spiel in Szene gesetzt, so dass es sicherlich interessant zu sehen sein wird, wie es sich mit Big Ben, Buckingham Palace und Co. verhalten wird.

Story-technisch soll Ubisoft den Spielern die Möglichkeit der Wahl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Hauptcharakter geben. Das war bereits im letztjährigen Assassin's Creed: Odyssey der Fall.

Insgesamt steht die Bestätigung all dieser Gerüchte jedoch noch aus und auch die Quelle des Leakers lässt sich zunächst nicht nachvollziehen. Ihr solltet den Bericht folglich mit etwas Vorsicht genießen. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.