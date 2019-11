Nach den erfolgreichen ersten beiden Teilen warten Rollenspiel-Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung Wasteland 3. InXile hat jetzt endlich den Erscheinungstermin bestätigt.

Auch InXile Entertainment gab sich zur X019 in London die Ehre und hat bei Microsoft einen neuen Trailer des kommenden Rollenspiels Wasteland 3 präsentiert. In diesem Kontext wurde nun endlich auch Nägel mit Köpfen gemacht, was das Release-Datum des Spiels betrifft.

Chef Brian Fargo von InXile höchstpersönlich übernahm die Präsentation des Trailers des in einer postapokalyptischen Spielwelt angesiedelten Wasteland 3, das von den 80er Jahren inspiriert ist. Von dieser werdet ihr euch ab dem 19. Mai 2020 auf PC, PS4 und Xbox One selbst überzeugen dürfen, wie jetzt feststeht.

Wasteland 3 wird Arizona und Los Angeles hinter sich lassen und verlagert das Spielgeschehen in das deutlich kältere Colorado. Es soll das bislang größte Wasteland-Spiel innerhalb des Franchise werden, was sich auch im Budget wiederspiegelt: Diese ist drei Mal so groß wie noch bei Wasteland 2.