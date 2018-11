Im Rahmen der X018 heimste sich Microsoft ja gleich zwei namhafte Entwicklerstudios ein, darunter inXile Entertainment. Kommen die bereits angekündigten Rollenspiele nun womöglich gar nicht mehr für PS4 oder die PC-Plattform GOG.com?

Die Microsoft Studios sind weiter auf Expansionskurs und haben zur X018 am Wochenende wieder zwei Neuzugänge verkündet. Demnach zählen nun auch Obsidian Entertainment und inXile Entertainment zu Microsofts Entwicklerverbund. Doch was heißt das eigentlich für die bereits in Arbeit befindlichen Titel? Zumindest einer der beiden RPG-Experten hat sich dazu nun geäußert.

Die Rede ist in diesem Fall von inXile Entertainment, das bekanntermaßen an den Fortsetzungen Wasteland 3 und The Bard's Tale IV werkelt. Beide Spiele waren für die PC-Plattform GOG.com oder auch die PlayStation 4 angekündigt. Bekommen das die Spieler auf diesen Plattformen nun teuer zu bezahlen, dass Microsoft inXile künftig mit mehr finanziellen Mitteln ausstattet?

Eine Aussage des Studios via Twitter legt nun nahe, dass man zumindest bei den beiden angekündigten Spielen Wort halten und diese wie geplant als Multiplattform-Titel auf den Markt bringen wird. "Wir halten unsere Versprechen an Unterstüter was The Bard's Tale IV und Wasteland 3 betrifft", so der Entwickler.

In Zukunft könnte sich die Ausrichtung dann aber ändern: "Was alles darüber hinaus betrifft, ist es schwer zu sagen. Diese neue Beziehung steht immer noch am Anfang." Es erscheint aber zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich inXile künftig damit auf die Entwicklung für Windows 10 PC und Xbox One konzentrieren könnte.

Zumindest die Fortsetzungen der beiden bekannten RPG-Reihen Wasteland und Bard's Tale sind aber für den Augenblick weiterhin auch für PS4, GOG.com und Mac gesichert.