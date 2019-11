Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte um ein Superman-Videospiel, doch nie hat sich das bestätigt. Laut einem neuen Bericht hat das auch einen bestimmten Grund: Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment hat entsprechende Umsetzungen immer wieder eingestampft.

Wer die vergangenen Jahre zum Thema Superman Revue passieren lässt, dem dürfte durchaus bekannt sein, dass es nicht nur einmal Gerüchte um ein neues Videospiel mit dem Superhelden gegeben hat. Allerdings haben sich diese nie bewahrheitet und auf keinem der zahlreichen Events wurde eine Ankündigung getätigt. War an den Spekulationen also nie etwas dran?

Das kann man laut einem neuen Bericht offenbar auch nicht sagen, denn James Sigfield, ein Journalist bei Geeks Worldwide, hat sich nun via Twitter zur Thematik zu Wort gemeldet. Nach seinen Informationen hat Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment demnach seit 2013 bereits zwei Superman-Projekte mit offener Spielwelt wieder komplett eingestampft. Entwicklungsarbeiten gab es insoweit also offenbar allemal.

Laut Sigfield habe Warner Bros. Vorschläge verschiedener Game Directors und Producer angenommen. Einen davon hatte man zunächst weiter verfolgt. Das Ergebnis sollte ein Open-World-Spiel im Stile des PS4-Exklusivtitels Marvel's Spider-Man sein, doch noch in einer Prototyp-Phase hat man die Umsetzung schon wieder auf Eis gelegt.

WB has been actively trying to develop an open world Superman game since ~2013. A thread... pic.twitter.com/UMYHDGamiL