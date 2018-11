Was lange währt, wird endlich gut: In Kürze wird Warhammer: Vermintide II endlich auch auf Sonys PlayStation 4 aufschlagen. Wir verraten euch hier den Release-Termin.

Im März wurde das Sequel Warhammer: Vermintide II bereits für den PC veröffentlicht, im Juli folgte dann auch eine Umsetzung für Microsofts Heimkonsole Xbox One. Lediglich PS4-Spieler schauten bislang in die Röhre, doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels.

In einer Pressemeldung hat der schwedische Entwickler Fatshark heute den Release-Termin für die Sony-Heimkonsole genannt. Demnach dürfen PlayStation-Inhaber ab dem 18. Dezember 2018 ebenfalls in den Warhammer-Titel eintauchen.

Besser noch: Frühentschlossene dürfen sogar schon jetzt loslegen, denn mit der Ankündigung des Release-Termins hat Fatshark zugleich auch eine Beta-Testphase auf der PS4 gestartet. Wer sich die Vollversion via PlayStation Store vorbestellt, kann sofort im Rahmen der Beta loslegen.

Darüber hinaus gibt es für Vorbesteller auch die spezielle Ultimate Pre-Order Edition, die folgende Goodies zu bieten hat:

4 Tage Early Access zum Spiel

Sofortiger Zugang zur Closed Beta

Sigmar Keep Statue

Helmgart Heraldry Themed Skins

2x Portrait Frame

6x Exclusive Heroic Deeds

DLC "Shadows over Bögenhafen"

DLC "Back to Übersreik"