Der ungarische Entwickler Neocore Games hat mit "Prophecy" nun eine eigenständige Erweiterung zum Action-Rollenspiel Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr angekündigt. Wir verraten euch hier, was euch dabei alles erwartet.

Seit knapp einem Jahr ist das Action-Rollenspiel Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr für den PC, die PS4 und die Xbox One erhältlich - und jetzt ist endlich wieder neuer Nachschub im Anflug. Per Pressemitteilung haben die Mannen von Neocore Games jetzt nämlich das eigenständige Add-on namens "Prophecy" angekündigt.

Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy wurde dabei von den Entwicklern so konzipiert, dass ihr das Hauptspiel nicht zwangsläufig gespielt haben müsst. Die neue Geschichte der Erweiterung soll sowohl für neue als auch erfahrene Spieler geeignet sein.

Das eigenständige Add-on bringt mit dem Tech-Adept Inquisitor eine neue Klasse mit sich, mit der ihr Einheiten beschöwren und verbessern könnt, um eure Gegner zu bezwingen. Die Beschwörerklasse hat außerdem auch verschiedene Nahkampf- und Fernkampf-Builds zu bieten.

Die neue Geschichte geht in einer Kampagne mit drei neuen Kapiteln auf; diese konzentriert sich ausschließlich auf den oben erwähnten Tech-Adept, der so langsam in die Haupthandlung eingeführt werden soll. Dabei müsst ihr euch auch in neuen Umgebungen zur Wehr setzen, unter anderem in riesigen Klöstern, in unsicheren Fabriken oder in Wüsten. Zu den neuen Gegnerfraktionen zählen dabei unter anderem die Eldar und die Tyraniden.

Technisch dient das Update auf Version 2.0 des Hauptspiels als Basis, so dass die neue Levelobergrenze, das neu gestaltete Beute-System und das Leveling samt neuem Endspiel, Koop-Kampagnenmodus und mehr bereits an Bord sind.

Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy erscheint am 28. Mai 2019 zum Preis von 24,99 Euro zunächst für den PC. Wer das Hauptspiel besitzt, kann sich in einem begrenzten Zeitraum einen Rabatt von 30 Prozent sichern. PS4- und Xbox-Releases sind zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls geplant.