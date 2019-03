Nostalgiker und Strategie-Fans dürfen heute frohlocken, denn mit Warcraft: Orcs & Humans sowie Warcraft II in der Battle.net Edition kehren zwei absolute Klassiker des Genres von Blizzard Entertainment auf die Bildfläche zurück.

Nachdem zuvor bereits das erste Diablo sein Comeback auf GOG.com gegeben hat, folgen nun mit Warcraft: Orcs & Humans sowie Warcraft II Battle.net Edition zwei weitere absolute Klassiker von Blizzard Entertainment - dieses Mal aus dem Strategie-Genre. Der zweite Teil der Reihe beinhaltet dabei nicht nur das Grundspiel mit dem Untertitel "Tides of Darkness", sondern auch die Erweiterung "Beyond the Dark Portal".

Zum ersten Mal sind beide Titel in digitaler Form, DRM-frei und für aktuelle Betriebssysteme optimiert verfügbar. In Warcraft: Orcs & Humans reist ihr zurück zur ersten Schlacht um Azeroth. In Warcraft II darf dann auch mit allerhand Marine-Einheiten auf hoher See gekämpft werden; zudem schließen sich weitere Völker der Allianz und der Horde an.

Neben der Optimierung für aktuelle und moderne Betriebssysteme bekommt ihr bei Warcraft II zudem auch zwei Versionen an die Hand: eine aktualisierte Version mit hochauflösenden Anzeigen und Multiplayer-Partien via LAN sowie eine klassische Fassung mit der ursprünglichen SVGA-Grafik und Spielerzuweisung über das klassische Battle.net.

Warcraft: Orcs & Humans ist für Windows und Mac für 5,29 Euro erhältlich; Warcraft II schlägt mit 8,89 Euro zu Buche. Im Sparpaket könnt ihr beide Klassiker gemeinsam zum Preis von 13,29 Euro kaufen.