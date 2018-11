Es gab zuvor schon entsprechende Gerüchte, nun ist es offiziell: Blizzard wird nach StarCraft mit Warcraft III einen weiteren Strategie-Klassiker früherer Tage zeitgemäß neu auflegen.

Im Rahmen der BlizzCon an diesem Wochenende hat der Kult-Entwickler mit Warcraft III: Reforged eine umfassende Neuauflage das Fantasy-Strategiespiels angekündigt und geht damit einen ähnlichen Weg wie zuvor mit StarCraft Remastered.

Die überarbeitete Fassung des Titels wird für PC und Mac erscheinen und wird natürlich ein umfassendes Grafik-Update erhalten. Das ursprüngliche Hauptspiel Warcraft III: Reign of Chaos sowie die Erweiterung "The Frozen Throne" sollen dabei von Grund auf neu entwickelt werden. Neben der moderneren Optik erwarten euch daher auch zeitgemäße soziale Funktionen samt Spielerzuweisung via Battle.net und ein grundlegend aktualisierter Welt-Editor zur Erstellung eigener Szenarien.

Wenn es um grundlegende Themen wie die Gründung von Origrimmar, den Untergang von Lordaeron, die Herrschaft der Brennenden Legion oder den Aufstieg des Lichkönigs geht - allesamt elementar auch für die Geschichte im MMORPG World of WarCraft -, dann macht Blizzard bei den obigen Änderungen aber nicht halt. Wenn ihr die Geschichte Azeroths aus den Blickwinkeln der unterschiedlichen Fraktionen Orcs, Menschen, Nachtelfen und Untote neu erlebt, dann wird auch das Balancing überarbeitet.

Enthalten sind schlussendlich alle früheren Charaktere, Gebäude und Einheiten, die allesamt neugestaltet wurden, mehr als 60 Kampagnen-Missionen, vier Stunden aktualisierte Videosequenzen mit neu aufgenommenen Dialogen und mehr. Der Release ist für 2019 geplant, Frühentschlossene können ab sofort für 29,99 Euro zur Standard Edition oder für 39,99 Euro zur Spoils of War Edition greifen. Letztere beinhaltet einzigartige Skins für vier Heldeneinheiten im Spiel sowie weitere Boni in anderen Blizzard-Titeln.