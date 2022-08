Wanted: Dead hat endlich einen konkreten Release-Termin - allerdings ist dieser nun doch noch einmal eine ganze Ecke später als zunächst geplant.

Es ist derzeit schon wie verhext in der Spielebranche: Zahlreiche Titel können ihr ursprünglich anvisiertes Release-Zeitfenster nicht halten und erscheinen spürbar später. Im Regelfall heißt das aktuell: Kein Release mehr im laufenden Jahr 2022, sondern erst im kommenden Jahr 2023. Das trifft nun auch auf Wanted: Dead zu!

Entwickler Soleil und Publisher 110 Industries wollten Wanted: Dead eigentlich noch im vierten Quartal 2022 auf den Markt bringen. Nun hat man endlich einen konkreten Release-Termin kommuniziert - doch der liegt erst im kommenden Jahr. Demnach werdet ihr euch am Valentinstag, also dem 14. Februar 2023, in das Abenteuer auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC stürzen dürfen.

Die Ankündigung wurde im Rahmen eines neuen Trailers getätigt, den ihr euch weiter unten ebenfalls anschauen könnt. Über den offiziellen Twitter-Account folgte dann auch eine kurze Nachricht, in welcher das Datum bestätigt wird. Zu den Hintergründen der Verzögerung äußerte man sich nicht weiter, unter dem Strich wird das Team aber wohl einfach etwas mehr Zeit für den nötigen Feinschliff benötigen.

In Wanted: Dead übernehmt ihr die Rolle eines Mitglieds in einem Elite-Polizei-Squad, das einer großen Verschwörung auf der Spur ist. Als Lt. Hannah Stone stehen euch mehr als 50 Finishing-Moves zur Verfügung, ebenso wie eine Vielzahl von Waffen-Optionen, darunter Assault Rifles, Granatwerfer und SMGs. Gameplay-technisch erwartet euch ein Beat'em-Up-Style, den ihr in einer Cyberpunk-Welt im Look des Retro-Futurismus der 90er ausleben dürft.