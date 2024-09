Grundsätzlich gibt es am Viewsonic XG272-2K-OLED herzlich wenig zu bemängeln, Es handelt sich um einen hochwertigen OLED-Monitor, der den Vergleich zu anderen Produkten dieser Art wahrlich nicht scheuen muss. Ein ansprechendes Design mit guter Ergonomie trifft auf eine reaktionsschnelle, farbgetreue Darstellung, die eigentlich jeden Gamer glücklich machen dürfte. Das On-Screen-Display könnte etwas fixer sein, aber das ist verschmerzbar, da man im Normalfall ohnehin nicht dauernd an den Einstellungen herumspielt. Mies hingegen sind die Lautsprecher – besser wären gar keine gewesen, anstatt den insgesamt guten Eindruck derart zu trüben. Das Hauptproblem aktuell ist, dass der Viewsonic XG272-2K-OLED vergleichsweise teuer ist und dennoch einige Macken hat. Mittlerweile gibt es so einiges an vergleichbaren Konkurrenzprodukten, die unter 800 Euro zu haben sind. Mit den aktuellen 879 Euro dürfte Viewsonic es derzeit etwas schwer haben. Black Frame Insertion als quasi einziges Alleinstellungsmerkmal reißt es nicht raus.