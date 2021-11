Als die ersten 34-Zöller im Breitbildformat auf den Markt kamen, musste man noch vierstellige Beträge in die Hand nehmen, speziell bei schnellen Curved-Modellen. Mittlerweile sind derart großformatige Monitore weitaus erschwinglicher geworden, nicht zuletzt dank gewachsener Konkurrenz. Wir haben uns als Beispiel mal den ViewSonic VX3418-2KPC aus der VX-Midprice-Reihe des Herstellers vorgeknöpft, der zu einem UVP von 509 Euro zu haben ist.

Im Preissegment um 500 Euro drängelt sich mittlerweile ein ziemlich umfangreiches Portfolio an fetten 34-Zöllern im Curved-Format und der VX3418 ist nur einer davon. Immerhin, die Preise sind massiv gefallen seitdem die ersten Geräte in diesem Format aufgetaucht sind, sodass das Spielvergnügen im Breitbild mittlerweile durchaus erschwinglich ist. Zudem stemmen die modernen Grafikkarten die breite QHD-Auflösung mittlerweile relativ problemlos, so man denn in Zeiten mageren Nachschubs mal die Finger an solch ein Exemplar bekommt.

Wie zu erwarten, kommt der VX3418 bei uns sicher verpackt an. Der Aufbau ist binnen weniger Minuten erledigt. Fuß anschrauben, Display einhängen und arretieren – fertig. Werkzeug ist nicht erforderlich. Erfreulich ist sogleich, dass die Stellfläche relativ moderat ausgefallen ist, was bei derart großen Monitoren nicht immer selbstverständlich ist. Vor allem die geringe Tiefe ist fein, trotzdem steht der Monitor sicher und wackelt nicht großartig. Wer sich die Stellfläche ganz sparen will, kann den Boliden auch per VESA-Befestigung an der Wand anbringen.

Erfreulich sind auch die Ergonomieeinstellungen, die kaum Wünsche offen lassen. Die Höhe kann um 80 mm verstellt werden, eine Neigungsfunktion mit -5 bis +10 Grad ist vorhanden, ebenso könnt ihr das Display nach links und rechts drehen. Weniger schön ist, dass die Bedienung mittels fünf Tasten an der Rückseite erfolgt. Wir hätten uns den mittlerweile gängigen und nutzerfreundlicheren Mini-Joystick gewünscht. Aber nun gut, man kann wohl nicht alles haben. Das OSD zeigt sich dafür hinreichend übersichtlich und hat im Grunde alles, was man braucht, verschiedene Spiele-Presets, Flicker Free und Blaulichtfilter inklusive.

Bei den Anschlüssen geht es in dieser Preisklasse ein wenig sparsamer zu und auch das ViewSonic-Modell macht da keine Ausnahme. Zwar sind zwei DisplayPort 1.4 und zwei HDMI 2.0 sowie eine 3,5-mm-Audioport vorhanden, aber das war es auch schon. Auf USB, USB-C oder ähnlichen Luxus müsst ihr verzichten. Auch solltet ihr ein Eckchen frei haben für das externe Netzteil, was aber kein Problem sein sollte. Dafür bekommt ihr immerhin zwei interne 5W-Lautsprecher, die nicht unbedingt nötig wären, aber immerhin ihren Zweck erfüllen. Wir haben schon schlechtere gehört.

ViewSonic setzt, wie fast alle Hersteller in dieser Preisklasse, auf ein VA-Panel mit 3,440 x 1.440 Pixeln Auflösung im 21:9-Format, das natürlich wunderbar für Action-Adventures, Rollenspiele oder Open-World-Titel geeignet ist. Der Curved-Radius liegt bei 1500R und sorgt für ordentliche Immersion, auch wenn darauf hingewiesen sein sollte, dass das Curved-Format vor allem für Bild- und Videobearbeitung nicht so ganz optimal ist, falls ihr euch damit neben der Zockerei beschäftigen solltet.

Fein ist die Bildwiederholrate von 144 Hz. Ansonsten erwarten euch Standardwert wie 4.000:1 Kontrast, 300 cd/m² Helligkeit und 8-Bit (somit auch kein HDR) sowie Adaptive Sync. Die Reaktionszeit liegt bei 1 ms Mprt, das entspricht im Normalfall etwa 3 ms Grey-to-grey. Ein ordentlicher Wert, der für E-Sportler eher zu hoch ist, für den geneigten Spieler abseits des kompetitiven Bereichs aber völlig ausreicht.

Beim praktischen Einsatz macht das dreiseitig rahmenlose Modell einen guten Eindruck mit sauberer Farbdarstellung, guter Bildwiederholrate und grundsolider Reaktionszeit. Darstellungsfehler waren bei unserem Exemplar nicht zu erkennen. Wie zu erwarten, ist die Bildausleuchtung nicht ganz homogen, was aber beim Curved-Format eher normal als ungewöhnlich ist und auch ein wenig von der Sitzposition abhängt. Beim Spielen fällt das nicht weiter auf. Insgesamt liefert der VX3418 eine grundsolide Performance und im Grunde genau das, was man in der Preisklasse erwarten kann und muss.