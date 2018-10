DONTNOD Entertainment ist vor allen Dingen für die Life-is-Strange-Reihe bekannt, doch mit Vampyr hat man in diesem Jahr noch einen weiteren gelungenen Titel veröffentlicht. Dieser soll künftig eine weitere Plattform unsicher machen.

Seit Anfang Juni dieses Jahres ist Vampyr bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Das Spiel aus dem Hause DONTNOD Entertainment, bekannt für den Erfolgstitel Life is Strange, wusste abgesehen von einigen kleineren Schwächen durchaus zu überzeugen, wie ihr in unserem Vampyr Test noch einmal nachlesen könnt.

Warum wir euch das alles erzählen? Ganz einfach: Publisher Focus Home Interactive will mit dem Action-Rollenspiel mit Vampir-Setting nun eine weitere Plattform erobern. Künftig soll der Titel von DONTNOD Entertainment nämlich auch auf Nintendos Switch gebracht werden und dort weitere Käufer für sich begeistern.

Die entsprechende Bekanntgabe erfolgte nun mehr oder weniger heimlich, still und leise im Zuge der Veröffentlichung neuer Geschäftszahlen. Dort heißt es in Bezug auf das im London des Jahres 1918 angesiedelte Spiel: "Im dritten Quartal [des Geschäftsjahres, Anm. d. Red.] wird die Gruppe das Potential der Vampyr-Lizenz weiter maximieren. Nach den beeindruckenden Erfolgen des Titels auf PC, Xbox One und PS4 ist es nun an der Nintendo Switch, den DONTNOD-Titel Willkommen zu heißen und eine noch breitere Zielgruppe zu erreichen."

Weitere Details sparte man sich gegenwärtig in der entsprechenden Passage, so dass wir euch an dieser Stelle noch keinen konkreten Release-Termin für die Switch-Fassung von Vampyr nennen können. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.