Schon früher in diesem Jahr wurde bestätigt, dass sich neben dem vielversprechenden Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ein weiterer Spieltitel innerhalb des Franchise in Arbeit befindet. Details standen damals zunächst noch aus, doch Big Ben Interactive hat die Katze nun aus dem Sack gelassen.

Im Rahmen der Bigben Week 2019 hatte man ein weiteres Spiel innerhalb des Vampire-Franchise aus dem Hause Big Bad Wolf bestätigt, blieb handfeste Infos aber zunächst schuldig. Jetzt hat der Publisher per Pressemeldung endlich weitere Details bekannt gegeben.

Das neue Spiel wird demnach Vampire: The Masquerade - Swansong heißen und soll im Jahr 2021 veröffentlicht werden; konkrete Plattform nannte man in der Ankündigung jedoch noch nicht. Für das im World-of-Darkness-Universum angesiedelte Rollenspiel werden die Macher von The Council, Big Bad Wolf, verantwortlich zeichnen, die sich im neuen Projekt abermals an einem RPG mit narrativem Fokus probieren.

In der Ankündigung heißt es, das neue Rollenspiel sei das bislang "ambitionierteste Projekt" des Studios, das über eine "mitreißende Geschichte und überzeugende Rollenspiel-Elemente" verfügen soll. Dabei setzt man auf die Regeln der fünften Edition von Vampire: The Masquerade.

Ihr werdet die Rolle von drei Vampiren übernehmen, die verschiedenen Clans der Camarilla angehören, der geheimen Gesellschaft der meisten Vampire. Das RPG wird dabei die durchaus verwobene Geschichte dieser Charaktere erzählen, die über unterschiedliche Ansichten verfügen. Im Spielverlauf gilt es, Fakten von Fiktion zu unterscheiden und euren Clan inmitten von Gerüchten, Verschwörungen, Mord und Machtkämpfen zu beschützen.