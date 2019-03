Schon seit geraumer Zeit betreibt Paradox Interactive die App "Tender", mit der vermutlich ein Nachfolger oder Remake des Klassikers Vampire: The Masquerade - Bloodlines angedeutet wird. Die offizielle Vorstellung des Titels dürfte nun unmittelbar bevorstehen.

Wir berichteten schon vor einiger Zeit, dass Paradox Interactive schon länger die Ankündigung eines neuen Spiels im Rahmen der Rollenspiel-Reihe Vampire: The Masquerade vorbereitet. Dazu hat man sich der "Dating-App" namens "Tender" bedient, die entsprechende Hinweise lieferte.

Mittlerweile äußert sich Paradox aber gar nicht mal mehr kryptisch, sondern fällt fast schon mit der Tür ins Haus. Via Twitter setzte man nun mehrere Bilder ab, die deutlich in Richtung eines Sequels oder womöglich einer Neuauflage von Vampire: The Masquerade - Bloodlines deuten.

We know there is something big happening on the 21st - but what? Will we finally get our soulmate? What does it all mean?

We know there is something big happening on the 21st - but what? Will we finally get our soulmate? What does it all mean?

Thread incoming - This is what we have dug up so far - Maybe you could check out and help us find out more? 😉 #tenderbeta

In einem Fall ist der entsprechende Tweet mit dem Text unterlegt, dass "am 21. etwas Großes passieren" wird. Gemeint dürfte damit wohl der 21. März sein und so haben wir schon in wenigen Tagen im Rahmen der Game Developers Conference 2019 in San Francisco Gewissheit, worum es sich schlussendlich handelt. Vampire-Fans dürfen sich also schonmal freuen: Das lange Warten hat bald endlich ein Ende!

#tenderbeta What kind of soulmate would hang out in a place like this? #confused