Vampire: The Masquerade - Bloodlines gilt als ab soluter Kult-Klassiker und wird von vielen Fans als echtes Meisterwerk verehrt und weiter mit Mods & Co. unterstützt. Jetzt verdichten sich jedoch auf skurrile Art und Weise die Anzeichen, dass tatsächlich ein Sequel zum Spiel in Arbeit sein könnte.

Dürfen sich Fans von Vampire: The Masquerade - Bloodlines am Ende wirklich auf ein Sequel zum einstigen Kult-Klassiker freuen? Das Spiel wird vielerorts als echtes Meisterwerk angesehen, was die narrativen Elemente und die unglaubliche Vielzahl der unterschiedlichen Möglichkeiten an Spielerentscheidungen betrifft. Jahrelang wurde der Titel von der Community weiter mit Mods unterstützt, die ursprünglichen Verkaufszahlen blieben aber dennoch hinter den Erwartungen zurück.

Auch deshalb erschien ein Sequel zum Klassiker eher unwahrscheinlich, doch 15 Jahre später könnte es nun trotzdem soweit sein. Grund zur Annahme liefern aber durchaus skurrile Teaser, die jetzt im Netz die Runde machen.

So wurde vor einigen Wochen ausgewählten Nutzern eine erste Version der vermeintlichen Dating-App Tender zugänglich gemacht. Diese nutzte mitunter sehr bizarre Fragen, um Leute miteinander in Verbindung zu bringen. Kurzum: Während Tinder eher Hobbies abfragt, stellte Tender Fragen nach der Blutgruppe. Die insgesamt vorhandene Obsession in Sachen Blut stellt die erste Verbindung zum vermeintlichen Sequel zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines dar.

Natürlich hört es an dieser Stelle aber längst nicht auf, denn es gibt noch weitere Hinweise: So kann man sich in die Tender-App auch mit einem Account bei Paradox Interactive einloggen. Paradox hatte im Jahr 2015 White Wolf Publishing erworben - und White Wolf ist schlussendlich auch der ursprüngliche Erschaffe von Vampire: The Masquerade.

Aber auch hier ist noch nicht Schluss: Tiefer in der App vergraben lassen sich Hinweise auf eine Art von Party in San Francisco finden, die am 21. März 2019 stattfinden soll. Rund 300 Tender-App-Nutzer sollen zu dieser eingeladen werden. Pikanterweise findet zu diesem Termin am gleichen Ort auch die Game Developers Conference statt. Zufall? Eher kaum. Dazu gesellen sich auch weitere Teaser via Twitch, darunter auch ein Video, welches das Santa-Monica-Pier zeigt - und das ist einer der wichtigsten Schauplätze des ersten Spiels.

Gut möglich also, dass uns am 21. März die Ankündigung eines neuen Vampire: The Masquerade ins Haus steht! Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.