Vampire: The Masquerade

Fans des Vampire-Franchise dürfen erneut frohlocken, denn nach Bloodlines 2 wurde nun ein weiterer Titel unverhofft sowie heimlich, still und leise bestätigt. Wir verraten euch hier alles, was bislang zum weiteren Titel bekannt ist.

Die Freude war unter Fans des Franchise groß, als nach jahrelangem Warten endlich Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 angekündigt wurde. Allerdings wird es jetzt noch besser, denn neben diesem Sequel befindet sich noch ein weiteres Spiel innerhalb der Serie in Arbeit.

Im Rahmen der alljährlichen Bigben Week hat der französische Publisher Bigben Interactive nun recht versteckt bestätigt, dass ein weiteres Vampire: The Masquerade in Arbeit ist. Für dieses Spiel zeichnet das Entwicklerstudio Big Bad Wolf verantwortlich, das zuvor unter anderem The Council entwickelt hat.

Rund um das Spiel wird im Übrigen lediglich erwähnt, dass dieses auf der offiziellen Lizenz basiert und den TTRPG-Regeln folgen wird. Weitere Details und Informationen sollen auf der gamescom 2019 im August bekannt gegeben werden.

Passend zur Bigben Week wurde auch ein Video veröffentlicht; das Logo zu Vampire: The Masquerade ist dabei am Ende dieses Showcase-Clips kurz zu sehen. Andere darin vorgestellte Spiele sind beispielsweise Paranoia, Werewolf The Apocalypse - Earthblood oder Warhammer: Chaosbane.

Erst im März dieses Jahres hatte zuvor Paradox Interactive Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nach wochenlangen Teasern angekündigt.