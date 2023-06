Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hat eine ziemlich tragische Geschichte hinter sich, inklusive Entwicklerwechseln und Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wart einst ein Hoffnungsträger der Rollenspielfans nach dem famosen, aber leider technisch miserablen Vorgänger, der einst das Ende von Troika Games besiegelte. Aber: der Titel, der von Hardsuit Labs entwickelt werden sollte, kam einfach nicht voran, wurde mehrfach über den Haufen geworfen und dann 2021 von Publisher Paradox Interactive auf unbestimmte Zeit verschoben, Wechsel des Entwicklerstudios auf ein bisher nicht benanntes Studio inklusive.

Eigentlich hat wohl niemand mehr geglaubt, dass das Spiel doch noch erscheinen könnte, aber nun gibt es überraschenderweise doch wieder ein Lebenszeichen. Auf der offiziellen Website gab Paradox nämlich nun bekannt, dass das Spiel noch existiert und im September der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Als Beweis veröffentlichte der Publisher zugleich auch einige brandneue Screenshots des offenbar komplett rebooteten Spiels:

Parallel dazu äußerte sich Paradox auch zum Status der Vorbestellungen, soweit davon noch welche übrig sind nach der langen Zeit:

"Wir sind uns bewusst, dass es schon lange her ist, dass viele von euch Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vorbestellt haben. Im Laufe der Entwicklung werden wir die Editionen und Bonusinhalte des Spiels aktualisieren, und wir möchten denjenigen von euch, die uns über digitale Vorbestellungen unterstützt haben, nach all dieser Zeit den besten Wert bieten. Daher bieten wir allen, die eine beliebige Edition vorbestellt haben, eine Rückerstattung an. Als Teil dieses Prozesses erstatten wir proaktiv alle Vorbestellungen von physischen Produkten, einschließlich der Collector's Edition. Die digitalen Versionen der First Blood Edition, der Unsanctioned Edition und der Blood Moon Edition bleiben bestehen, können aber auf Wunsch zurückerstattet werden."

Spannend bleibt die Frage, wer nun die Entwicklung des Spiels übernommen hat, denn dazu sind im Statement von Paradox keine Informationen zu finden. Hoffen wir also, dass die bisher eher traurige Saga rund um Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vielleicht doch noch ein Happy End bekommt.

Und hier nochmal einer der alten Trailer als Erinnerung, wie das Spiel ursprünglich mal aussehen sollte: