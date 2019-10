Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Hardsuit Labs hat sich dazu entschlossen, den Release von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zu verschieben, um nicht die Fehler des ersten Teils zu wiederholen.

Eigentlich sollte Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 im ersten Quartal 2020 erscheinen. Nun haben der Entwickler Hardsuit Labs und der verantwortliche Publisher Paradox Interactive bekannt gegeben, dass dieses Zeitfenster nicht länger eingehalten wird. Grund dafür ist die Sorge, ein zu diesem Zeitpunkt unfertiges Spiel zu veröffentlichen. Stattdessen wurde der Release-Zeitraum auf 2020 erweitert.

Damit möchte das Studio offensichtlich nicht einen ähnlichen Eindruck hinterlassen, für den der 2004 veröffentlichte Vorgänger berühmt-berüchtigt war. Zahlreiche Bugs hinterließen einen sehr faden Beigeschmack. Das sei ein Fehler, den sich das Entwicklerteam weigere zu wiederholen.

"Die letzten dreieinhalb Jahre haben wir hart daran gearbeitet, einen würdigen Nachfolger zu Bloodlines 1 zu entwickeln. Für uns bedeutete das, den Ambitionen dieses bemerkenswerten Spiels zu begegnen, aber auch eine Pflicht sicherzustellen, dessen Fehler nicht erneut zu machen."

Zugunsten der Qualität wird der Release von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 also verschoben. Wir werden sehen, wie weit dieser sich in das kommende Jahr ziehen wird.