Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Erst unlängst wurde Vampires: The Masquerade - Bloodlines 2 angekündigt. Seither stellen sich RPG-Fans: Kommt etwa auch dieser Titel ausschließlich via Epic Games Store für den PC?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint nicht nur für Konsolen, sondern auch für den PC. Neuerdings ist damit ja auch immer die Frage verbunden, in welchem Store ihr neue Spiele käuflich erwerben könnt. Vor allen Dingen Epic Games schließt einen Exklusivitätsdeal nach dem anderen ab. Auch in diesem Fall?

Die Antwort darauf lautet: Nein! Wenn das Spiel im ersten Quartal 2020 erscheint, dann wird das lange anstehende Sequel nicht exklusiv für den Epic Games Store zu haben sein. Das bekräftigte der offizielle Twitter-Account zum Spiel nun nochmals.

Eine entsprechende Position hatte man bereits gegen Ende März nach der Ankündigung dargelegt. Demnach wird Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 für den PC via Paradox Store, GOG.com, Steam und Epic Games Store zu haben sein. Darüber hinaus sind auch Umsetzungen für PS4 und Xbox One eingeplant.

Das Vampir-Sequel ist in einem "einzigartigen Seattle" angesiedelt. Auf einen Tag-Nacht-Zyklus, der so gut zum Thema gepasst hätte, verzichten die Macher dabei. Einen konkreten Termin, wann ihr in diese Spielwelt eintauchen dürft, gibt es zunächst aber weiter nicht.