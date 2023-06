Riot Games hat ja bereits durchblicken lassen, dass mit Episode 7 Team Deathmatch als neuer Spielmodus eingeführt werden soll. Jetzt hat man diesbezüglich handfeste Details bestätigt.

Spieler des Online-Actiontitels Valorant dürfen sich bekanntermaßen auf Team Deathmatch als neuen Spielmodus freuen. Wie der Entwickler heute noch einmal bekräftigte, wird dieser zusammen mit Episode 7 Akt I ab dem 28. Juni erhältlich sein. Darüber hinaus gab Riot Games nun konkrete Details zum neuen Modus bekannt.

In TDM treten zwei Teams aus je fünf Spielern in vier Runden gegeneinander an. Die Gefechte werden auf drei eigens entworfenen Karten ausgeführt und bieten eine Reihe an Neuerungen gegenüber dem traditionellen Teamkampf. Außerdem aktualisiert Riot Games das Fortschrittsystem für Missionen und Spielerbelohnungen entsprechend.

Bei den eigens für TDM entworfenen Karten handelt es sich um Piazza, District und Kasbah. Piazza bietet ein offenes Layout, welches von verschiedenen Scharfschützennestern aus überblickt werden kann. District verfügt über eine lange Gasse, die sich ebenfalls für Scharfschützengewehre anbietet. Auf der anderen Seite der Karte befindet sich ein hufeisenförmiges Gebäude, von dem aus die Mitte kontrolliert werden kann. Kabash schließlich ist eine Arena-artige Karte mit vielen Durchgangsmöglichkeiten zur Mitte hin. Über alle Maps sind hilfreiche Ressourcen verteilt in Form von Ult-Kugeln, Erholungskugeln und Waffenspawnern. Gewonnen hat das Team, das als erstes 100 Kills beziehungsweise nach zehn Minuten die höchste Punkteanzahl erreicht hat.

Was die Aktualisierungen von Fortschrittssystem und Spielerbelohnungen betrifft, können nun in allen Modu außer Deathmatch Missionsfortschritte gesammelt werden. Die Tagesmissionen erhalten eine Aufholmechanik, bei der selbst bei nicht-täglichem Spielen ein paar der Belohnungen aufgeholt werden können. Das Freischalten von Agenten soll nun ebenfalls leichter werden. So könnt ihr nun Fortschritte bei der Freischaltung neuer Agenten erzielen und gleichzeitig Kingdom-Credits verdienen: Diese könnt ihr für zusätzliche Belohnungen in Form von Agentenausrüstung oder Battle-Pass-Inhalten ausgeben.